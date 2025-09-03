Revelación de Selección Colombia cambió club antes de Eliminatorias: firmó por tres años

La Selección Colombia se alista para pelear por sellar la clasificación para el Mundial en esta doble fecha de las Eliminatorias en donde deberá medirse contra sus similares de Bolivia y Venezuela. Con tal de conseguir una victoria, quedará lista la presencia del combinado cafetero.

Por su parte, la Selección Colombia Femenina también tendrá que afrontar las Eliminatorias que responderá al nombre de Liga de Naciones de la CONMEBOL el novedoso torneo que dará clasificación para el Mundial de 2027 que será en Brasil. Ángelo Marsiglia espera uno de esos dos cupos que permitirán sellar el paso a la Copa del Mundo y quiere hacerlo con la revelación del momento, Valerin Loboa.

Ángelo Marsiglia acertó completamente con la convocatoria de Valerin Loboa, delantera de 18 años que apenas estaba jugando sus primeros partidos con la camiseta del Deportivo Cali. Con su buen nivel y su aporte anotando uno de los ocho goles contra Bolivia, Loboa se ganó la titularidad en el combinado nacional.

Además, con sus titularidades levantó el interés de clubes del exterior que quieren contar con la delantera juvenil. No duró mucho después de que terminara la Copa América en el Deportivo Cali, de hecho, no volvió a jugar con el club a la espera de definir su transferencia. Portland Thorns se quedó con la jugadora revelación y de gran proyección para el futuro.

VALERIN LOBOA JUGARÁ EN EL PORTLAND THORNS

La NWSL sigue apostando por jugadoras de proyección y de gran futuro. En ese sentido, Portland Thorns no guardó la espera y contrató de manera definitiva a Valerin Loboa que tendrá su primera oportunidad en el exterior en una liga muy competitiva.

Valerin Loboa fue fichada por el equipo de Portland con la necesidad de ganarse el puesto en uno de los clubes más grandes de Estados Unidos en la rama femenina. Además, que deberá tener regularidad para lo que se viene con la Selección Colombia, dado que ya dejó de ser una apuesta en el ataque del combinado nacional y es una realidad.

Deportivo Cali se convirtió en otro de los equipos del fútbol colombiano que vendió a una jugadora al exterior, dado que era algo que no se veía tanto en la rama femenina. Valerin se fue de manera definitiva y estará ligada al conjunto norteamericano, en principio, hasta el 2028. Hay oportunidad de que se extienda su contrato por un año más.

PORTLAND LE DIO LA BIENVENIDA A VALERIN LOBOA: HAY FECHA DE DEBUT

Por medio de un comunicado, el equipo estadounidense presentó a la delantera colombiana que firmó contrato hasta 2028 y con la posibilidad de extenderlo por un año más. El club prefirió no revelar la suma que pagaron por la colombiana que viene de ser figura en la Copa América.

El presidente y gerente general de operaciones de fútbol, Jeff Agoos le dio la bienvenida a la atacante de 18 años, “el talento y el potencial de Valerin se exhibieron en uno de los escenarios más importantes del fútbol femenino y, a pesar del interés de algunos de los mejores clubes del mundo, nos complace ver que Valerin se comprometió a venir a la NWSL y convertirse en una Thorn”.