Revelan al remplazo del lesionado Yerry Mina en Selección Colombia
El defensa de Cagliari salió lesionado este domingo en un juego de la Serie A.
Este domingo tuvo desarrollo el partido Udinese vs Cagliari por la sexta fecha de la Serie A 2025-26, y la visita fue inicialista el colombiano Yerry Mina, quien se retiró lesionado luego de una jugada sobre el minuto 18 del primer tiempo.
¿Cuál fue la lesión de Yerry Mina?
Una molestia muscular obligó al caucano a retirarse del terreno de juego, y se evalúa la lesión para determinar si puede unirse a a concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos o tendrá que ser remplazado.
La intención es que el grupo de 25 futbolistas esté en Estados Unidos el próximo lunes 6 o a más tarde el martes 7 de octubre, por lo que cuanto antes debe definirse si Yerry Mina viaja o no de Italia a Norteamérica.
En consecuencia, se vienen analizando posibles remplazantes para el futbolista de 31 años, y todo indica que el entrenador Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico encontraron al indicado.
El posible remplazo de Yerry Mina en Selección Colombia
Yerry Mina sería remplazado con Willer Ditta, futbolista quien se desempeña en Cruz Azul de México y en varias ocasiones ha integrado las convocatorias de la Tricolor, para Eliminatorias, inclusive.
Además, al estar justamente en un país vecino de Estados Unidos, resultaría más rápido el traslado y el empalme con el grupo de convocados. En las próximas horas se confirmaría su llamado en caso de que Mina no alcance a llegar.
En algún momento sonó el nombre de Carlos Cuesta, zaguero de Vasco da Gama, pero este también se encuentra 'entre algodones', razón por la que está descartado para integrar la convocatoria.
Cabe recordar que la Selección Colombia jugará el 11 de octubre frente a México y el 14 contra Canadá.
