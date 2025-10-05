Revelan al remplazo del lesionado Yerry Mina en Selección Colombia

Este domingo tuvo desarrollo el partido Udinese vs Cagliari por la sexta fecha de la Serie A 2025-26, y la visita fue inicialista el colombiano Yerry Mina, quien se retiró lesionado luego de una jugada sobre el minuto 18 del primer tiempo.

¿Cuál fue la lesión de Yerry Mina?

Una molestia muscular obligó al caucano a retirarse del terreno de juego, y se evalúa la lesión para determinar si puede unirse a a concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos o tendrá que ser remplazado.

La intención es que el grupo de 25 futbolistas esté en Estados Unidos el próximo lunes 6 o a más tarde el martes 7 de octubre, por lo que cuanto antes debe definirse si Yerry Mina viaja o no de Italia a Norteamérica.

En consecuencia, se vienen analizando posibles remplazantes para el futbolista de 31 años, y todo indica que el entrenador Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico encontraron al indicado.