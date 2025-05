Revelan detalle que estanca la llegada de Luis Díaz a Barcelona: "todo acordado"

Otros casos similares

No sería el primer caso, pues lo cierto es que en el mismo programa mencionaron el problema del Barcelona para fichar a Nico Williams y a Dani Olmo, quien no fue inscrito por el club hasta mitad de temporada.

"¿Por qué pudieron convencer a Dani Olmo? Porque había jugado en el Barça desde los 7 años y le pudo ser culé. Pero nadie le pudo garantizar que lo podían inscribir. No olvidemos que se le inscribió porque se lesionó Christensen, si no no habría podido jugar en el Barça", afirmaron.

"Por eso Nico Wiliams no vino y por eso, aunque tengan todo apalabrado con Luis Díaz, ¿quién le garantiza que lo pueden inscribir? Con los precedentes del Barça... Ese es el problema. Los 86 millones los pueden conseguir, pero garantizarle que lo pueden inscribir en LaLiga es imposible".

De momento se debe esperar el avance de las negociaciones y en los próximos días se podría conocer un pacto entre ambas partes para que el jugador se una al equipo que buscará ser protagonista de la Champions League y de las competencias locales.