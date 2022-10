Revelan detalles inéditos del "pacto de Lima" entre Colombia y Perú que evitaron demanda de Chile

En medio del caso del futbolista Byron David Castillo y la demanda que impuso Chile primero ante la FIFA y después en el TAS. Y luego con la demostración de "juego limpio" de River Plate e Independiente en la definición de la Liga de Argentina que consagró a Boca Juniors, se conocieron en las últimas horas nuevos detalles del denominado "pacto de Lima" que se registró el 10 de octubre de 2017 en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 y que tuvo como protagonistas a las selecciones de Colombia y Perú.

Y es que el periodista peruano Erick Osores reconoció en diálogo con el programa Fútbol en América que la prensa inca ocultó imágenes que "daban cuenta de un arreglo entre las selecciones de Perú y Colombia".

El comunicador aseguró que la televisión peruana contaba con imágenes en plano cerrado de las conversaciones que se registraron dentro de la cancha y que permitirían certificar un acuerdo entre los jugadores.

"Voy a confesar algo. Esa vez que Perú jugó y empató con Colombia 1-1, nosotros teníamos imágenes de plano cerrado de las conversaciones de la cancha. Y en un acto que no está bien, porque no hicimos lo que correspondía que es periodismo, pero dijimos 'miramos para otro lado' y no pusimos las imágenes", afirmó.

Osores aceptó que las imágenes ocultas eran "decidoras" y permitirían que Chile, en su momento, hubiese entablado una demanda ante los organismos deportivos.

"No quisimos perjudicar y dar pie al rival. Si ponemos las imágenes podemos hundir a Perú, porque podían ir al reclamo de Chile. Hicimos mal, lo quiero reconocer públicamente. En ese momento dijimos 'metemos esta imagen, lo agarran los chilenos, se van al TAS y nos quedamos sin Mundial'. ¿Y sabes qué? No estuvo mal. Era lo que había que hacer", reconoció.