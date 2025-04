Revelan el destino de Carlo Ancelotti tras dejar el Real Madrid: millonario contrato

Una temporada que parece inusual para el Real Madrid y que puede traducirse en un fracaso total bajo las riendas de Carlo Ancelotti que está cerca de sumar un año completo sin títulos tras perder la oportunidad en la UEFA Champions League, caer en la final de Copa del Rey frente al Barcelona y en LaLiga, está a cuatro puntos de los azulgranas a falta de cinco encuentros restantes.

En medio de este final de temporada, Carlo Ancelotti ha sido seducido por la selección de Brasil que busca entrenador tras confirmar la salida de Dorival Júnior del banquillo tras caer ante Argentina en las Eliminatorias. Evidentemente, Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) necesita confirmar pronto a un director técnico para la doble fecha de junio.

Brasil llamó a Carlo Ancelotti y tenía todo listo para ser el nuevo timonel de la ‘Canarinha’ y cambiar completamente la historia de la CBF y de la selección. Estaba por sentarse para firmar el contrato en medio de los cinco partidos que restan y el italiano llamó para rechazar a los brasileños, dado que tiene contrato con Real Madrid en donde sigue luchando por objetivos.

EL PRÓXIMO RUMBO DE CARLO ANCELOTTI

Aunque la razón que dieron fue por el vínculo que tiene con Real Madrid y que no puede renunciar a los partidos que quedan cuando LaLiga todavía se ve posible, hay otros rumores que indican que rechazó a Brasil por una oferta millonaria que le acercaron desde Arabia Saudita.

En estos momentos, no hay ninguna confirmación del equipo saudí que quiere quedarse con los servicios de Carlo Ancelotti, pero todos los caminos hacen pensar que puede ser el Al Hilal, dado que Jorge Jesús es el candidato favorito para tomar las riendas de Brasil y ahí se le puede abrir la puerta a ‘Carletto’.

Sin información del posible equipo, lo que sí parece cierto es que Arabia Saudita está interesado en contar con Carlo Ancelotti, y, como es habitual en los contratos saudíes, sería un contrato millonario que habría sido el causante del rechazo del italiano a Brasil.

Y es que, algunos medios afirman que esta oferta promete ser millonaria para Carlo Ancelotti con un contrato de 50 millones de euros netos por temporada, superando sus anteriores salarios en Real Madrid.

Vale la pena demarcar que Carlo Ancelotti había hablado sobre firmar con Arabia Saudita, pero la cara podría cambiar rotundamente en próximas semanas, “no me han llamado desde Arabia, vivo el presente y es muy bonito de momento. Tengo otro objetivo y otra idea al dinero, nunca he pensado en él porque he crecido en una familia en la que el dinero no era importante. Ahora tengo dinero, pero no es lo más importante. Lo es encontrarme bien en un ambiente”.

Además, dejó claro que no descarta la posibilidad de dirigir en Arabia Saudita, “puede ser que si un día voy a Arabia me puedo encontrar bien, pero ahora me encuentro bien aquí y ojalá pueda seguir encontrándome todavía mucho tiempo".