Revelan insólita razón por la que Barcelona no saca a Rescalvo

Poco a poco, el Barcelona de Guayaquil se empieza a desesperar con la actualidad de Ismael Rescalvo por los resultados negativos que ha rodeado esta temporada y que ha dejado al club lejos del liderato que mantiene Independiente del Valle. Con 47 unidades, los de Quito ya les sacan 12 puntos. Además, cayeron ante Cuenca Juniors en la ronda de 32avos de la Copa de Ecuador.

Ese resultado eliminó a Barcelona de Guayaquil en la Copa de Ecuador. Posteriormente, regresaron a la Liga Ecuabet para medirse con Universidad Católica en una dura derrota 2-3 en condición de local.

Después de la eliminación de la Copa de Ecuador, mucho se habló sobre la continuidad de Ismael Rescalvo. De hecho, los dirigentes decidieron mantenerlo, pero con la necesidad de que arregle los resultados de cara a los siguientes encuentros para poder mantener su cargo en la dirección técnica.

Justamente, tras la derrota, Barcelona decidió darle la confianza, aunque ya se empiezan a filtrar posibles reemplazos en la dirección técnica. Entre ellos, Pablo Trobbiani que ya había dirigido al club de manera interina cuando Segundo Castillo dejó las riendas de la institución.

LA RAZÓN POR LA CUAL BARCELONA NO PUEDE SACAR A ISMAEL RESCALVO

Ismael Rescalvo no la pasa bien en Barcelona de Guayaquil, pero cuenta con un aliciente que lo salva en el banquillo. Además, no pueden tomar decisiones apresuradas, puesto que, en la próxima fecha, visitarán a Emelec en el clásico del astillero.

Y es que, de acuerdo con información de Bolavip Ecuador, los directivos no tienen pensado sacar a Ismael Rescalvo de la dirección técnica por el simple hecho de su indemnización.

El entrenador español tiene contrato hasta finales de 2026 y uno de los sueldos más altos de la Liga Ecuabet. En ese orden de ideas, al parecer no habría ninguna medida para cesar a Ismael Rescalvo para evitar una pérdida millonaria económica.

Además de todo, el entrenador ex Deportes Tolima tampoco tiene pensado renunciar de la dirección técnica. De igual forma, va a llegar un momento en el que el club tendrá que tomar decisiones con respecto al futuro del estratega. De hecho, ya filtraron algunos nombres que podrían suplirlo.

DOS FECHAS PARA QUE TERMINE LA LIGA ECUABET

Quedan solo dos fechas para que termine la Liga Ecuabet y Barcelona sigue en la parte alta. Esta, sumada a la indemnización parece ser otra razón por la cual no pretenden cesarlo.

Ismael Rescalvo tiene al Barcelona en la segunda casilla de la tabla de posiciones. Está clasificando a la ronda de campeonato en busca de hacer un buen hexagonal final para intentar aspirar al título.

Los Rescalvo se juegan mucho por delante, pero la costosa eliminación de la Copa de Ecuador y el anterior resultado frente a Universidad Católica prenden las alarmas. Por ahora, Ismael se mantendrá en el banquillo, pero todo depende de varios factores a contemplar en el futuro.