Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 06:48
Revelan la razón por la que Luis Díaz no llegó al Barcelona: Deco aclaró todo
El director deportivo del Barcelona contó en una entrevista el por qué de la no llegada de Lucho al equipo.
Una de las grandes novelas del mercado de fichajes de verano fue la que vivió Luis Díaz con su llegada al Barcelona, si bien no se terminó dando fue uno de los movimientos que más sonó en el final de la temporada anterior. La cantidad de fichajes del Liverpool y la necesidad del equipo culé por un encontrar un jugador en ataque versátil alimentaron los rumores. Sin embargo, por distintas situaciones el fichaje no se dio y ahora Lucho vive uno de sus mejores momentos en el Bayern.
El director deportivo del Barcelona, Deco, habló sobre la situación del equipo y aclaró el por qué de la no llegada del guajiro al equipo español.
¿Por qué no llegó Lucho al Barcelona?
En la previa de lo que será el partido más destacado de esta jornada de Champions entre Barcelona y PSG el director deportivo del equipo culé habló en una entrevista sobre el presente del equipo y como armaron esta nueva temporada. Entre los varios temas que se tocaron el ex futbolista aclaró el por qué de la llegada de Rashford y no de Luis Díaz.
"Al ver la plantilla de la temporada pasada, nos faltaba algo. Creíamos que ese rol lo haría Ansu, empezó bien la pretemporada pero luego no le salieron las cosas y también tuvo lesiones. Podía jugar de banda izquierda y de '9' dando esas soluciones pero nos faltó este perfil en la plantilla. Luis Díaz encajaba en esto, Rashford encajaba y luego es un tema de negociación. Al otro lado hay un club y son de un nivel muy alto, hablas de Liverpool y United"
Dijo sobre ambos jugadores, para después aclarar que las negociaciones con el Liverpool no iban por buen camino, no querían vender a Lucho y el alto costo de su fichaje resultó haciéndolo imposible. "Con Díaz el Liverpool desde el primer minuto se puso bastante duro con no querer venderlo y así es más complicado. Lo de Luis se acabó viendo que sería imposible" agregó.
Finalmente Lucho llegó al Bayern
Más allá del interés del Barcelona, el guajiro terminó en Alemania y vive un arranque de verdadera estrella mundial, con 3 goles y 3 asistencias en sus primeros 5 partidos de Bundesliga , el colombiano se ha ganado el cariño de la gente y el respeto de su entrenador quien cada vez lo ve más como indispensable para el equipo.
Fuente
Antena 2