Revelan nuevo cargo de Segundo Castillo: firmaría con equipo del Mundial de Clubes

Por las eliminaciones de la Copa Libertadores y las derrotas que hicieron que el Barcelona de Ecuador perdiera el liderato de la Liga Ecuabet, los directivos del club amarillo decidieron acabar con el vínculo de Segundo Castillo y nombrar a Ismael Rescalvo que vivirá su tercera experiencia en Ecuador después de dirigir a Emelec y a Independiente del Valle.

Ismael Rescalvo debutará ante Libertad FC el sábado 28 de junio en condición de local. Con entrenador ya oficializado, Segundo Castillo ha puesto en incertidumbre su continuidad en los banquillos, pues, apenas se fue de la institución, Castillo hizo parte de publicidades de una marca de trajes que apostó por su conocimiento y sabiduría que se ha hecho viral en cada partido por su vestimenta.

Pese a estos hechos, Segundo Castillo también ha estado en el radar de equipos de la Liga Ecuabet como El Nacional y Técnico Universitario, aunque no ha habido ofertas formales para concretar la llegada del entrenador que se crío en el Barcelona de Ecuador como interino y de manera oficial.

Ecuador no es la única liga que quiere quedarse con los servicios de Segundo Castillo, pues, el fútbol internacional también ha estado pendiente del futuro del ‘Mortero’ y buscaría enviar una oferta en las próximas semanas.

EL EQUIPO DEL MUNDIAL DE CLUBES QUE QUIERE CONTRATAR A SEGUNDO CASTILLO

El Mundial de Clubes acabará para algunos equipos y uno de ellos está pendiente del futuro de Segundo Castillo con la posibilidad de ficharlo en este mercado de fichajes y para el arranque de la respectiva liga. Se trata nada más ni nada menos que del Pachuca de México que acaba de nombrar a Jaime Lozano como su estratega.

La eliminación del Pachuca tras las derrotas con el Red Bull Salzburgo y con el Real Madrid dejan en evidencia a ‘Jimmy’ Lozano que fracasó en la selección de México y que también lo hizo con los ‘Tuzos’. El elegido sería el ex entrenador del Barcelona de Ecuador, dado que, Castillo tiene mucha cercanía con el cuadro hidalguense cuando jugó en el club.

Información de algunos medios en Ecuador indican que el entrenador de 43 años tendría listo su próximo destino que será en México. Ahí tendrá que mejorar la cara de Jaime Lozano. Dirigirá la Liga MX en el Apertura 2025 con la necesidad de meterse a la Liguilla y pelear por la final. Por ahora, no ha habido contacto con el estratega que tuvo una destacada participación en las fases previas de Libertadores.

SEGUNDO CASTILLO ANALIZA SU FUTURO

No hay nada asegurado sobre los próximos pasos de Segundo Castillo después de dejar al Barcelona de Ecuador, pero las ofertas no han parado de estar cerca del entrenador. No hay contactos formales hasta ahora, solo hay rumores de la Liga Ecuabet y de la Liga MX con el Pachuca como el interesado.

Con este panorama, todo parece indicar que lo de la publicidad con la empresa de trajes sería un paso corto por una nueva faceta para el entrenador. Su futuro seguirá estando en el mundo de las direcciones técnicas y relacionado al fútbol. Parece prematuro, pero el Pachuca iría a buscarlo con apenas un mes de Jaime Lozano en el banquillo.