Revelan polémico jugador bloqueado para amistosos de la Selección Colombia en octubre

Carlos Antonio Vélez encendió las alarmas con una revelación que pocos esperaban. Según comentó en su espacio radial, la Federación Colombiana de Fútbol habría bloqueado a Hayen Palacios, lateral derecho del Club Nacional de Football de Montevideo, de cara a los partidos amistosos que el combinado nacional disputará en octubre frente a México y Canadá. La noticia, confirmada por el diario Ovación de Uruguay, coloca al defensor en el radar del seleccionador Néstor Lorenzo.

El dato resulta sorprendente porque Palacios, de 26 años, apenas suma algunos minutos en la presente temporada bajo las órdenes del técnico Pablo Peirano. El futbolista llegó recientemente a Nacional en condición de préstamo procedente del Athletico Paranaense de Brasil y todavía no ha logrado consolidarse como titular. Esta falta de continuidad genera dudas sobre su nivel competitivo actual y sobre la conveniencia de incluirlo en una lista donde la competencia por el costado derecho es cada vez más exigente.

No obstante, la posible inclusión del lateral no deja de ser significativa. El “bloqueo” de un jugador por parte de la federación significa reservar sus derechos para un eventual llamado, evitando que otras selecciones puedan incorporarlo. En ese sentido, la estrategia sugiere que el cuerpo técnico de Lorenzo lo sigue de cerca, quizá pensando en ensanchar la base de opciones para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La noticia también reaviva el debate sobre el actual momento de la selección y la necesidad de renovar ciertas posiciones. Desde la llegada de Lorenzo, se ha intentado consolidar una columna vertebral con futbolistas experimentados, pero sin cerrar la puerta a nuevas alternativas. Sin embargo, en este caso específico, sorprende que se trate de un jugador que hasta ahora no figuraba en los planes inmediatos y que, en términos de rendimiento, aún está buscando su mejor versión.

El propio Vélez subrayó que este tipo de bloqueos no garantizan una convocatoria definitiva. “Es una práctica habitual de la federación para observar jugadores y no perderlos de vista”, explicó. Por tanto, no sería extraño que Palacios finalmente no aparezca en la lista definitiva para los amistosos ante México y Canadá, aunque sí se confirme que está en seguimiento.

Para muchos aficionados y analistas, este movimiento puede interpretarse como un signo de apertura del cuerpo técnico para ampliar su radar. Con las Eliminatorias en marcha y un calendario cargado de compromisos, la selección necesita alternativas confiables en cada sector del campo, en especial en los laterales, una zona históricamente sensible para Colombia.

Por ahora, Hayen Palacios vive días de incertidumbre. Mientras busca ganarse un lugar en el once de Nacional de Montevideo, su nombre circula como posible sorpresa en el próximo listado del combinado cafetero. Su caso será un termómetro para medir hasta qué punto Néstor Lorenzo está dispuesto a arriesgar con caras nuevas en partidos de preparación que, aunque amistosos, son clave para ajustar piezas pensando en el gran objetivo: clasificar y competir con protagonismo en el Mundial de 2026.