Revelan que expareja de Maradona lo golpeaba y se aprovechaba económicamente de él

Han pasado casi tres meses tras la muerte de diego Maradona y en Argentina se siguen revelando duros detalles de sus últimos meses de vida y la justicia investiga a familiares y allegados en busca de posibles culpables de su deceso; todo esto teniendo en cuento que es un ídolo nacional en ese país.



Vanesa Carnevale, exmujer de un hijo de la hermana de Maradona habló en el programa argentino 'Bar' sobre los últimos meses de El Diego y la relación con su exmujer Verónic Ojeda (la madre de Dieguito Maradona).

"Yo la quiero mucho a 'Vero', la vi sufrir y pasamos muchas cosas juntas... Sé que ella lo ayudó mucho a Diego hasta lo último, le pidió ayuda para que lo sacara de donde estaba casi secuestrado, que tenía el mando Rocío Oliva (la anterior pareja de Diego)”.



“Sigo en contacto (con Ojeda) y sé todo lo que hizo por Diego, lo ayudó con Mario (Baudry, su pareja y abogado) a sacarlo de esa especie de secuestro... La cabeza eran Matías Morla y Rocío, le hacían lo que querían, él no era dueño de nada, le bloqueaban los teléfonos”, agregó Verónica en medio de sus declaraciones.



Y siguió arremetiendo contra la futbolista que tuvo Diego como pareja hasta 2018: “Escuché que Rocío Oliva dijo que se separó y no apareció más. ¡Mentira! Siguió al mando hasta que Verónica lo rescató de esa casa. Ella disponía de todo, mandaba a hacer las compras del supermercado, hacía dos compras, una para la casa y otra para la madre. Él estaba enamorado y ella se aprovechaba”.

“Sé que ella lo ha golpeado y le ha hecho un montón de cosas. En medio de una pelea, lo tiró por la escalera”, subrayó sobre el trato hacia el exfutbolista.



Y cerro hablando sobre Dalma y Gianinna, las hijas de Maradona: “Mejor no voy a decir lo que mi ex suegra decía de ellas y yo de ellas no voy a hablar, porque lo peor que le podías hacer a Diego era hablar mal de ellas”.