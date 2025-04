Revelan razón de 'rebeldía' de James en León: "se nota"

Según Mediotiempo, el cafetero no habría tomado de la mejor forma que León no será parte del Mundial de Clubes que se vivirá en Estados Unidos y esto es uno de los principales motivos por los que James no estaría concentrado en el desempeño del equipo de cara a la fase decisiva de la Liga MX.

"James Rodríguez ya no es el mismo tras saber que no irá al Mundial y sí, sí se nota: No volvió a dar pases de gol. No volvió a anotar. No volvió a figurar. No juega con entusiasmo", dieron a conocer.

Ahora, tras perder con Rayados de Monterrey, se ha dado a conocer que León tendrá a Cruz Azul como rival de los cuartos de final de la Liga MX, en donde dos partidos definen el futuro del equipo y se espera un triunfo de los de Guanajuato pese a no contar con James por su expulsión ante los Regiomontanos.

"Y aparte se hizo expulsar, por lo que no estará en la ida ante La Máquina Cementera de la Cruz Azul. El tema de que los sacaron del Mundial de Clubes los afectó mucho… y se notó en León contra Rayados. León está muerto, caído, sin ganas, sin calidad y sin ambición alguna", explicaron sobre el caso.