Revelan secreto de Mane Díaz en Liverpool: sorpresa total

Llamado de la selección

"No estar en la lista me da bronca, a veces es una pregunta que me hago día a día. Pero durante el año estuve con algunos problemas. No hay una lesión grande, es chica, pero es preferible descansar ante que agrave. Tenemos el Mundial muy cerca".

"Siguen viniendo jugadores de calidad, y estamos contentos e ilusionados con el futuro. Siempre lo mejor es ganar, es lo que más me importa a mi. En Liverpool y en la Selección priorizo eso. Estoy contento en donde estoy, ojalá que lo que venga, sea de la mejor manera", destacó.

Por otro lado, el jugador no ocultó sus ansias de disputar un nuevo Mundial con Argentina, pues vale la pena destacar que Alexis fue uno de los protagonistas de Qatar 2022.

"Estoy con mucha ansiedad de jugar otro Mundial, este año va a ser clave. El Mundial va a ser muy complicado. Francia, España, están en un gran nivel. Brasil en los Mundiales siempre se hace fuerte y más con Ancelotti".