Revelaron los tres extremos con opción de llegar a Millos; ninguno es Emerson Rivaldo

Millonarios ha sido noticia en las últimas horas después de que se diera a conocer que está buscando a un extremo para reemplazar a Edgar Guerra, el jugador que salió hace poco al fútbol mexicano y dejó un espacio en el club dirigido por Alberto Gamero.

Tras esta situación, muchos son los rumores con respecto a los jugadores que podrían llegar al equipo, pero precisamente en el programa En La Jugada de RCN Radio, detallaron aquellas opciones que tienen los 'embajadores'.

Según los periodistas de este programa, al equipo de la capital colombiana le ofrecieron a Mauricio Cuero, pero Gamero no ha dado el "ok" y por eso no se ha podido adelantar en el proceso.

Por su parte, Johan Bocanegra podría ser la otra opción, "pero no cumple con el requisito que busca Millonarios que es un extremo diestro. Bocanegra es zurdo".