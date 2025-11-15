Revolcón de Bielsa en Uruguay: hizo anuncio importante

El entrenador argentino de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, pronosticó un partido de fútbol "dinámico y atractivo" contra México, rival al que visitará este sábado en el estadio Corona de Torreón, como parte de su preparación para el Mundial de Norteamérica 2026.

En rueda de prensa, el DT de la Celeste subrayó las cualidades del equipo azteca y lo definió "como un equipo protagonista, ofensivo, pretencioso y ambicioso".

"De acuerdo a los antecedentes y a los estilos de los dos equipos será un juego dinámico y atractivo", añadió Bielsa.

El Loco convocó a seis jugadores de la liga mexicana, incluida una sorpresa: Santiago Homenchenko, mediocampista de 22 años del Querétaro.

Vea también: Jhon Arias podría irse de Wolverhampton y fichar por impensado club

"A cada encuentro tratamos de sacarle el mayor provecho posible, mi gestión lleva mucho tiempo y son pocos los jugadores que no haya evaluado, y ver algunas caras nuevas siempre es un paso adelante y una posibilidad", explicó Bielsa.

El argentino adelantó que, para el amistoso contra México del sábado y contra Estados Unidos, tres días después, la idea es que "la mayor cantidad de jugadores posibles sean observados y participen en dos partidos de nivel similar a la Copa del Mundo".

Sobre las notables ausencias de Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid, y Darwin Núñez, delantero del Al Hilal, Bielsa no mostró preocupación.

"Hubiéramos preferido que estén, pero tampoco es un obstáculo teniendo en cuenta que hemos jugado 18 partidos de eliminatoria y siete de Copa América, y ya el conocimiento mutuo y recíproco está muy consolidado", comentó.

Respeto para Javier Aguirre

Sobre México, Bielsa dijo que ve "muy consolidado" y "muy trabajado" el ciclo del entrenador Javier Aguirre, pues considera que el técnico azteca conoce bien al plantel con el que cuenta.

Le puede interesar: Lorenzo explicó por qué no convocó a Jhon Durán a Selección Colombia

Acerca de la candidatura del seleccionador mexicano al premio The Best de la FIFA como mejor director técnico del año, Bielsa apuntó: "A los entrenadores nos cuesta mucho reconocer al colega o desearle que le vaya bien, pero a mí cuando a Aguirre le va bien me da alegría porque, aunque lo conozco poco, lo respeto mucho. Los valores que él propone al fútbol le hace bien".

Bielsa reconoció que en el pasado estuvo en la baraja para dirigir la selección mexicana.

"Varias veces tuve contactos, pero nunca pasé por todos los filtros. Y si bien estuve en terna o en dupla, nunca fui el candidato elegido y nunca me vi en la posición de aceptar o rechazar", reveló.

"Para cualquier entrenador es una tentación trabajar aquí, basta recodar a (César Luis) Menotti y (Sven-Göran) Eriksson, hombres de primer nivel que estuvieron aquí", resaltó el Loco.