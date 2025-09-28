Revolcón en América: confirmaron primera salida en la administración

El América de Cali tendrá cambios en su estructura administrativa. Este martes 30 de septiembre se hará efectiva la salida de Juliana Dávila Diez, quien se desempeñaba como gerente administrativa del club. La dirigente ya no estuvo presente en las oficinas de Cascajal durante la última semana, lo que anticipaba la decisión que ahora se confirma de manera oficial.

La información fue dada a conocer por el periodista Leonel Cerrudo, quien sigue de cerca la actualidad de la institución y señaló que la desvinculación responde a movimientos internos que se venían gestionando en los últimos días. Con esta determinación, América ajusta nuevamente su modelo administrativo, en medio de un proceso que ha involucrado cambios en distintas áreas del club.

Dávila Diez ejercía funciones de coordinación en temas internos, financieros y logísticos, siendo un puente entre la dirigencia y el desarrollo operativo de la institución. Su salida se suma a otras modificaciones recientes en el organigrama, mismas que incluyen el cambio de entrenador tras el difícil momento deportivo de la institución caleña.