Dom, 28/09/2025 - 19:52
Revolcón en América: confirmaron primera salida en la administración
Se dio a conocer la primera persona que se va del equipo tras petición de la barra.
El América de Cali tendrá cambios en su estructura administrativa. Este martes 30 de septiembre se hará efectiva la salida de Juliana Dávila Diez, quien se desempeñaba como gerente administrativa del club. La dirigente ya no estuvo presente en las oficinas de Cascajal durante la última semana, lo que anticipaba la decisión que ahora se confirma de manera oficial.
La información fue dada a conocer por el periodista Leonel Cerrudo, quien sigue de cerca la actualidad de la institución y señaló que la desvinculación responde a movimientos internos que se venían gestionando en los últimos días. Con esta determinación, América ajusta nuevamente su modelo administrativo, en medio de un proceso que ha involucrado cambios en distintas áreas del club.
Dávila Diez ejercía funciones de coordinación en temas internos, financieros y logísticos, siendo un puente entre la dirigencia y el desarrollo operativo de la institución. Su salida se suma a otras modificaciones recientes en el organigrama, mismas que incluyen el cambio de entrenador tras el difícil momento deportivo de la institución caleña.
Uno de los puntos relevantes que acompaña esta noticia está relacionado con la relación del club con las barras organizadas. Desde hace varias semanas, se conoció que los colectivos de hinchas habían planteado una serie de solicitudes para retomar su presencia en el estadio Pascual Guerrero. Entre esas exigencias se encontraba el cambio en la gerencia administrativa, lo que ahora se concreta con la salida de Dávila.
La dirigencia del América aún no ha confirmado si, tras esta medida, se dará paso al regreso de las barras al escenario deportivo. El Pascual Guerrero ha estado en el centro del debate porque suma ya varias fechas con muy poco público.
Solo falta que el conjunto 'escarlata' haga oficial la salida de Juliana Dávila.
‼️CONFIRMADO ‼️ JULIANA DÁVILA DIEZ DEJA DE SER GERENTE ADMINISTRATIVA DE @AmericadeCali 👹— Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) September 29, 2025
🔜 Este martes 30 de septiembre quedará efectiva su salida del club aunque esta semana ya no estuvo asistiendo a Cascajal.
👀 Era una de las peticiones de barras unidas para volver al… pic.twitter.com/HTnjFQOfUq
