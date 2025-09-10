Cargando contenido

Colombia y Argentina en Eliminatorias al Mundial 2026
Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 08:26

Revolcón en el ranking FIFA; Colombia asciende y Argentina pierde el primer puesto

El equipo 'Tricolor' se impuso ante Venezuela, mientras que la 'Albiceleste' cayó frente a Ecuador.

Han concluido las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, una fecha 18 que tenía puesta su mayor en los partidos de Venezuela ante Colombia y de Bolivia contra Brasil, pues el conjunto ‘Vinotinto’ y el combinado del altiplano peleaban el cupo que la Conmebol ofrece al repechaje. 

Pues bien, la Selección Colombia fue altamente efectivo en zona de ataque y le propinó una goleada 6-3 a Venezuela en condición de visitante, mientras que Bolivia dio el batacazo de la fecha y venció 1-0 a Brasil para quedarse con el cupo al repechaje. 

Ranking FIFA tras la finalización de las Eliminatorias

Otros resultados de este torneo clasificatorio dejaron la derrota de Argentina por 1-0 en su visita a Ecuador, conjunto ‘Albiceleste’ que no tuvo la presencia de Lionel Messi y que pagará en el Ranking FIFA sus últimos resultados en estas Eliminatorias, recordando que en junio pasado empató de local 1-1 con Colombia. 

El último campeón del mundo perdió con Ecuador y luego de 29 meses siendo líder del Ranking FIFA fue relegado a la tercera posición, un escalafón que no ha sido actualizado de manera oficial, pero que ya se conoce de algunos cambios, donde Colombia ascendió un puesto y superó a México. 

España es el nuevo líder del Ranking FIFA

El campeón de la Eurocopa 2024, la Selección de España, se pone en la cima de este escalafón, mientras que la Selección de Francia también supera a Argentina y es segunda; por otro lado, Colombia ascendió con sus victorias antes Bolivia y Venezuela para ubicarse en la casilla 13 por detrás de Alemania, Marruecos e Italia. 

1. España 

2. Francia 

3. Argentina 

4. Inglaterra 

5. Portugal 

6. Brasil 

7. Países Bajos 

8. Bélgica 

9. Croacia 

10. Italia 

----------- 

13. Colombia 

15. Uruguay 

23. Ecuador 

37. Paraguay 

48. Perú 

49. Venezuela 

57. Chile 

77. Bolivia 

