Revolcón en el ranking FIFA; Colombia asciende y Argentina pierde el primer puesto

Han concluido las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, una fecha 18 que tenía puesta su mayor en los partidos de Venezuela ante Colombia y de Bolivia contra Brasil, pues el conjunto ‘Vinotinto’ y el combinado del altiplano peleaban el cupo que la Conmebol ofrece al repechaje.

Pues bien, la Selección Colombia fue altamente efectivo en zona de ataque y le propinó una goleada 6-3 a Venezuela en condición de visitante, mientras que Bolivia dio el batacazo de la fecha y venció 1-0 a Brasil para quedarse con el cupo al repechaje.

