Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 07:02
Revolcón en la FIFA: Reconocida selección pide cambio de confederación
La FIFA tendría que aprobar el cambio que modificaría las Eliminatorias al Mundial.
El fútbol asiático vive horas de agitación. Japón, una de las naciones más poderosas y organizadas del continente, estaría evaluando un movimiento histórico: abandonar la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) para crear una nueva entidad junto a otros países del este.
Lea también: ¿Qué necesita Colombia para ser cabeza de grupo en el Mundial 2026?
La información, revelada por el medio iraquí UTV señala que la decisión surge tras un creciente malestar con lo que Tokio considera una administración parcializada y dominada por intereses económicos de Arabia Saudita y Qatar.
En otras noticias
EL PLAN QUE NECESITA COLOMBIA
Desde hace varios años, los dirigentes nipones han expresado su descontento con la forma en que se manejan las competiciones continentales. Según diversas fuentes, la influencia política y financiera de las monarquías del Golfo ha generado desequilibrios que afectan a federaciones con proyectos deportivos sólidos, como la japonesa o la coreana.
El punto de quiebre habría sido la reciente Liga de Campeones Asiática, disputada en su fase final en Arabia Saudita, donde se habrían tomado decisiones que, a juicio de Japón, beneficiaron claramente a los clubes de Medio Oriente.
Lejos de limitarse a la queja, el país del sol naciente estaría analizando una alternativa estructural sin precedentes. De acuerdo con los informes, Japón pretende impulsar una nueva confederación con el respaldo de Corea del Sur, China, Malasia e Indonesia, entre otros posibles aliados.
Esta coalición buscaría promover un entorno competitivo más equitativo, con mayor autonomía en la toma de decisiones y menos dependencia de los centros de poder que hoy controlan el fútbol asiático.
Las especulaciones incluso apuntan a escenarios más radicales: la posibilidad de unirse a la UEFA o a la CONCACAF, lo que permitiría a Japón enfrentar selecciones y clubes de mayor nivel. Sin embargo, la idea enfrenta obstáculos logísticos considerables, desde los largos desplazamientos hasta las diferencias en calendarios y reglamentos.
Japón 🇯🇵 se cansó del negociado de Catar 🇶🇦 y el Reino de Arabia Saudita 🇸🇦, y pretende crear una confederación con las federaciones del Este Asiático.— Elías González 🇵🇦 (@eliasdgonzalezm) October 17, 2025
Se veía venir por el bochorno del torneo para definir los últimos cupos de la AFC. Ni decir el relajo del Mundial 2034. https://t.co/OZkwHjltYu
Japón, acostumbrado a la planificación meticulosa y a los proyectos de largo plazo, teme que las actuales condiciones dentro de la AFC limiten el crecimiento del fútbol en el este de Asia. De concretarse la separación, el mapa del balompié continental cambiaría drásticamente, abriendo una grieta entre las potencias del Golfo y las del Pacífico.
Le puede interesar: Argentina con dudas para el Mundial 2026: Scaloni no cierra la lista
Además, cualquier intento de reconfigurar confederaciones requeriría la aprobación de la FIFA, un proceso largo y complejo que involucra intereses geopolíticos y económicos de gran magnitud.
Fuente
Antena 2