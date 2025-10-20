Revolcón en la FIFA: Reconocida selección pide cambio de confederación

Desde hace varios años, los dirigentes nipones han expresado su descontento con la forma en que se manejan las competiciones continentales. Según diversas fuentes, la influencia política y financiera de las monarquías del Golfo ha generado desequilibrios que afectan a federaciones con proyectos deportivos sólidos, como la japonesa o la coreana.

El punto de quiebre habría sido la reciente Liga de Campeones Asiática, disputada en su fase final en Arabia Saudita, donde se habrían tomado decisiones que, a juicio de Japón, beneficiaron claramente a los clubes de Medio Oriente.

Lejos de limitarse a la queja, el país del sol naciente estaría analizando una alternativa estructural sin precedentes. De acuerdo con los informes, Japón pretende impulsar una nueva confederación con el respaldo de Corea del Sur, China, Malasia e Indonesia, entre otros posibles aliados.

Esta coalición buscaría promover un entorno competitivo más equitativo, con mayor autonomía en la toma de decisiones y menos dependencia de los centros de poder que hoy controlan el fútbol asiático.

Las especulaciones incluso apuntan a escenarios más radicales: la posibilidad de unirse a la UEFA o a la CONCACAF, lo que permitiría a Japón enfrentar selecciones y clubes de mayor nivel. Sin embargo, la idea enfrenta obstáculos logísticos considerables, desde los largos desplazamientos hasta las diferencias en calendarios y reglamentos.