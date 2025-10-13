Revolcón en Millonarios: ¿qué pasó con el 'Gato' Pérez?

Edgar Moreno ya ejerce funciones como nuevo director deportivo de Millonarios, aunque el club aún no ha hecho oficial su nombramiento. El directivo, que ha trabajado en la estructura deportiva del equipo durante los últimos meses, asumió tareas relacionadas con la planificación deportiva y la gestión del plantel profesional, según se conoció en las últimas horas.

La información fue confirmada por diversas fuentes cercanas al entorno azul, que aseguran que Moreno ya participa en reuniones de planificación y en la definición de decisiones administrativas y deportivas del equipo profesional. Sin embargo, desde el club no se ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, ni se ha informado si su llegada implica una salida o reubicación de Ricardo 'Gato’ Pérez.

Vea también: Hinchas de Millonarios y un gesto para el recuerdo: Así fue el homenaje a Russo

La figura de Pérez ha sido objeto de críticas por parte de la hinchada y algunos sectores de la prensa, debido a la gestión realizada en los últimos mercados de fichajes y a los resultados recientes del equipo. Bajo su dirección, Millonarios no ha logrado mantener la regularidad mostrada en temporadas anteriores y ha enfrentado cuestionamientos por la calidad y rendimiento de las incorporaciones.