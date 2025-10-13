Actualizado:
Lun, 13/10/2025 - 18:26
Revolcón en Millonarios: ¿qué pasó con el 'Gato' Pérez?
Dieron a conocer cambio de última hora en Millonarios.
Edgar Moreno ya ejerce funciones como nuevo director deportivo de Millonarios, aunque el club aún no ha hecho oficial su nombramiento. El directivo, que ha trabajado en la estructura deportiva del equipo durante los últimos meses, asumió tareas relacionadas con la planificación deportiva y la gestión del plantel profesional, según se conoció en las últimas horas.
La información fue confirmada por diversas fuentes cercanas al entorno azul, que aseguran que Moreno ya participa en reuniones de planificación y en la definición de decisiones administrativas y deportivas del equipo profesional. Sin embargo, desde el club no se ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, ni se ha informado si su llegada implica una salida o reubicación de Ricardo 'Gato’ Pérez.
Vea también: Hinchas de Millonarios y un gesto para el recuerdo: Así fue el homenaje a Russo
La figura de Pérez ha sido objeto de críticas por parte de la hinchada y algunos sectores de la prensa, debido a la gestión realizada en los últimos mercados de fichajes y a los resultados recientes del equipo. Bajo su dirección, Millonarios no ha logrado mantener la regularidad mostrada en temporadas anteriores y ha enfrentado cuestionamientos por la calidad y rendimiento de las incorporaciones.
Moreno, por su parte, ha trabajado en áreas relacionadas con la dirección deportiva y el análisis de rendimiento, además de desempeñar funciones internas dentro de la estructura de Millonarios. Su cercanía con la actual administración y su conocimiento del entorno del club habrían sido factores clave para su designación.
Le puede interesar: Millonarios recupera a un referente para el cierre de la Liga Betplay
Hasta el momento, no se conoce si la llegada de Moreno representa un cambio total en la estructura deportiva o si coexistirá con Pérez dentro del mismo cargo. Tampoco se ha aclarado si este movimiento es temporal o definitivo, ya que la institución no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre la situación.
Fuente
Antena 2