Revolcón en Ranking FIFA; revelan los 12 equipos cabezas de serie en el Mundial
Un campeón del mundo será ubicado en un bombo inferior.
Con los resultados de este lunes en los partidos de Eliminatorias europeas al Mundial 2026, han revelado las 12 selecciones que serán cabezas de serie para el sorteo de la fase de grupos que tendrá el certamen orbital el próximo 5 de diciembre.
Así lo informó el reconocido periodista español 'MisterChip', asegurando que independientemente de los resultados que se obtengan en la última fecha de Eliminatorias europeas y demás amistosos en el mundo entero, ya no se moverá más el Ranking FIFA, eso sí, mencionó un importante cambio.
Los 12 cabezas de serie para el sorteo del Mundial 2026
La Selección de Alemania certificó este lunes de manera oficial su presencia en el Mundial 2026, lo hizo de manera contundente, pues goleo 6-0 a Eslovaquia y de paso avanzó un puesto en el Ranking FIFA, quitando del noveno lugar a Italia, que recordemos perdió 4-1 con Noruega y tendrá que jugar el repechaje europeo para poder participar en el certamen orbital.
Así las cosas, el equipo ‘teutón’ hará parte del grupo de selecciones que harán parte del bombo 1 en el sorteo de la fase de grupos, donde también aparece Argentina, Bélgica, Brasil, España, Francia, Países Bajos, Inglaterra, Portugal y los tres anfitriones del torneo: Canadá, Estados Unidos y México.
Colombia y los equipos que buscaban ser cabeza de serie
Uno de los objetivos que tenía la Selección Colombia previo al campeonato del mundo era ser cabeza de serie, sin embargo, pese a su victoria ante Nueva Zelanda, los puntos que acumule en el próximo partido contra Australia no le serán suficientes para llegar a la novena casilla que ya es de Alemania.
Otros equipos que estaban muy cerca de ser cabeza de serie en el sorteo eran Croacia (11) y Marruecos (12), equipo europeo que en la jornada de este lunes venció por 3-2 a Montenegro, mientras que el cuadro africano ya había vencido a Mozambique por la mínima diferencia, selecciones que de momento están por arriba de Colombia (13) en el Ranking FIFA.
