Revolcón en Ranking FIFA; revelan los 12 equipos cabezas de serie en el Mundial

Con los resultados de este lunes en los partidos de Eliminatorias europeas al Mundial 2026, han revelado las 12 selecciones que serán cabezas de serie para el sorteo de la fase de grupos que tendrá el certamen orbital el próximo 5 de diciembre.

Así lo informó el reconocido periodista español 'MisterChip', asegurando que independientemente de los resultados que se obtengan en la última fecha de Eliminatorias europeas y demás amistosos en el mundo entero, ya no se moverá más el Ranking FIFA, eso sí, mencionó un importante cambio.

