Revolcón inesperado: Bucaramanga anuncia el despido de su técnico

Inició una nueva edición de la Liga BetPlay y junto con ello llegaron varias sorpresas en las primeras fechas, las cuales han traído consigo golazos, jugadas polémicas, expulsiones, movimientos inesperados en la tabla de posiciones y las primeras destituciones en los respectivos banquillos técnicos de los equipos.

El primer DT que se vio afectado y tuvo que dejar su cargo tras los malos resultados en las primeras cinco fechas de la novena edición de la Liga BetPlay Femenina, fue el de Atlético Bucaramanga, el argentino, Eduardo Collado.

Eduardo Collado dejó de ser técnico de Atlético Bucaramanga

Por medio de las redes sociales del cuadro bumangués, se dio a conocer que el estratega argentino de 59 años no continuaría al mando de las 'leopardas'. Collado causó grandes expectativas en la fanaticada del equipo y los respectivos directivos, ya que llegaba con amplia experiencia en el cargo, habiendo pasado incluso por la segunda división del FPC para dirigir a Real Cartagena, pero no se pudo acoplar al fútbol femenino y no obtuvo los resultados esperados, habiendo dejado el cargo con tan solo un punto sumado en el empate ante a cero goles frente a La Equidad en el marco de la fecha 3 y cuatro derrotas.