Para cualquier equipo del mundo sería un sueño contar con Lionel Messi en sus filas dado que es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Por esa razón, el Inter Miami se convirtió en el equipo de moda en los últimos meses gracias a la llegada del astro argentino.

Desde que el argentino llegó el precio de las entradas a los partidos del equipo se ha disparado y va a añadir 3.200 asientos a su estadio de 18.000. Cuando Messi estaba por elegir equipo, el Al-Hilal de Arabia Saudí le ofrecía a Messi unos 400 millones de euros por temporada, pero para poder llevarlo a Estados Unidos, el Inter ofreció 500 millones de dólares. En pesos colombianos la oferta pasó de 1,8 billones a más de 2,25 billones.

En cuanto al salario, el Inter Miami acordó un salario de 50 millones de euros por temporada durante cuatro años. Aunque es la décima parte de lo que le ofrecían en Arabia, no dejan de ser números grandes.

Estas cifras astronómicas hacen que no cualquier equipo pueda soñar con tener a Messi. No obstante, en México un club pondrá a debutar a 'Messi', pero no al argentino, sino a un joven talento que ha sido catalogado como el 'Messi mexicano'.

El 'Messi' mexicano

El fútbol mexicano se prepara para recibir a una nueva promesa que ha sido comparada con uno de los grandes de todos los tiempos: Lionel Messi. Se trata de Ariel Castro, un talentoso jugador de las fuerzas básicas de las Chivas de Guadalajara, quien gracias a su habilidad y destreza en el campo ha sido apodado cariñosamente como 'El Messi Mexicano'.

El verdadero Messi, conocido mundialmente por su magia con el balón y su capacidad para desequilibrar partidos, ha dejado una huella imborrable en la historia del fútbol, siendo considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Sus habilidades únicas, su visión de juego y su capacidad para marcar goles han hecho de él un referente indiscutible en el mundo deportivo.

Ahora, en el contexto del fútbol mexicano, surge Ariel Castro Sevilla, un joven de tan solo 19 años que ha captado la atención de los aficionados y expertos en el deporte. Formado en las divisiones menores, Castro ha demostrado ser un jugador versátil con un gran potencial. Aunque no es zurdo como Messi, ha impresionado a todos con su dribling uno a uno, su visión de juego y su habilidad para rematar a portería.

Fernando Gago, el entrenador argentino de las Chivas, ha mostrado interés en Castro desde hace tiempo, convocándolo en varias ocasiones para el equipo principal. Recientemente, Ariel sorprendió a todos al aparecer en la convocatoria para el juego contra los Gallos Blancos del Querétaro, un indicio claro de que su debut en Primera División podría estar cada vez más cerca.

Castro, quien ha sido una figura destacada en las categorías inferiores de Chivas, ha destacado por su olfato goleador y su habilidad en el mediocampo. Desde la Sub-16 hasta la Sub-23, ha dejado su marca con goles importantes y un juego que ha capturado la atención de los aficionados y de los técnicos del equipo.

Con todo esto, Ariel Castro Sevilla se prepara para dar el salto al fútbol profesional y demostrar que el apodo de 'El Messi Mexicano' no es solo un halago, sino una muestra de su talento y determinación en el campo de juego. Los aficionados de las Chivas y del fútbol mexicano están ansiosos por ver qué deparará el futuro para esta joven promesa que promete grandes emociones y un juego espectacular.