Reyes en la mira: tres pecados del DT en la derrota de Colombia

Sin duda alguna, luego de la derrota de Colombia ante Argentina en el Preolímpico sub-23, el técnico Arturo Reyes fue el más criticado por las decisiones que tomó durante el partido celebrado en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

Tras una preparación en la que el equipo dejó dudas durante los amistosos, el entrenador debía mostrar una cara diferente a través de sus dirigidos. Éstos dejaron claro que tienen capacidad individual para encarar a rivales como el conjunto albiceleste.

No obstante, el principal cuestionamiento que recibió Arturo Reyes fue el de sacar a Jorge Carrascal en el inicio del segundo tiempo, cuando éste se convirtió en la principal arma ofensiva de medio campo hacia arriba. Inexplicablemente, el adiestrador prefirió rescindir del talento del jugador de River Plate en lugar de Ricardo Márquez. Las cosas no salieron como el estratega esperaba y la derrota se consumó en el estreno.

Asimismo, el seleccionador de Colombia fue criticado por preferir a dos delanteros nueve de área, en lugar de contar con dos extremos que le dieran mayor versatilidad. Ello perjudicó la suerte de los cafeteros, que ahora debe pensar obligatoriamente en la victoria ante Ecuador.

Del mismo modo, Reyes evidenció que no da con la tecla en la generación de juego ofensivo. No hubo ideas y no hubo trabajo colectivo para abrir los espacios en la defensa argentina. Sólo la capacidad individual fue capaz de crear peligro en el arco contrario.

Cabe recordar que el torneo Preolímpico tiene una fase inicial con dos grupos constituidos. De cada uno avanzarán dos selecciones al cuadrangular final para definir los dos clasificados de la Conmebol a Tokio 2020.