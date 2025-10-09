¿Ricardo Gareca sería nuevo DT de Perú? Federación confirmó el futuro

Perú busca la manera de resurgir nuevamente y de volver a una Copa del Mundo, algo que no sucede desde 2018 cuando sumaron la última experiencia en Rusia. Ricardo Gareca fue el gran guía para que la selección peruana cortara una mala racha de ausencias mundialistas con esa clasificación.

Aunque en 2022 no fue posible regresar al Mundial después de perder la repesca, el nombre de Ricardo Gareca quedó para la historia. Sin embargo, el entrenador dejó las riendas del combinado nacional y firmó con Chile, algo que denominaron en suelo peruano como una gran traición por mudarse al banquillo del acérrimo rival de la ‘Bicolor’.

En Chile no le fue bien y salió antes de tiempo en las Eliminatorias Sudamericanas. Perú puede ser una buena opción por el cariño que le tiene la hinchada y por la necesidad que tienen los peruanos de cara al Mundial de 2030. De hecho, su nombre ha sonado bastante en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con la posibilidad de un regreso al banquillo.

LA RESPUESTA DE LA FPF POR LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR A RICARDO GARECA

Óscar Ibáñez dejó de ser el director técnico de Perú después de la eliminación en las Eliminatorias ocupando el penúltimo puesto de la clasificación. Pese a que Agustín Lozano, presidente de la FPF quería la continuidad de Ibáñez, Jean Ferrari, director deportivo de la Federación Peruana acabó con esa opción.

Perú quiere empezar de cero con un nuevo timonel para las Eliminatorias de 2030. En ese sentido, volvió a aparecer el nombre de Ricardo Gareca, que, aunque puede ser la salvación para la selección ‘Bicolor’, la respuesta de Jean Ferrari fue clara y concisa.

El director deportivo de la Federación mantuvo que, “Ricardo Gareca no es una posibilidad”. De esa manera, descartó cualquier opción que hay de poder contar con el argentino en la dirección técnica nuevamente. De hecho, Jean Ferrari fue más allá y aseveró que, “lo digo de manera tajante, estamos buscando otro perfil, independientemente del resultado de clasificar en su momento, hoy buscamos otro perfil”.

En ese sentido, con la imposibilidad de que Ricardo Gareca tome las riendas, Manuel Barreto estará sobre la raya en la Fecha FIFA de octubre y noviembre para cerrar el año y para sentar cabeza en la búsqueda del mejor candidato que se adapte a la idea que quiere demostrar Jean Ferrari.

ASÍ ELEGIRÁ DIRECTOR TÉCNICO JEAN FERRARI

A Jean Ferrari le preguntaron en rueda de prensa por esa elección y afirmó que hay tres etapas para elegir entrenador, “estoy en una primera etapa, que es la de conversaciones. Se dan de manera presencial, por eso viajé a Argentina y Brasil, y las entrevistas han sido muy productivas. A partir de ahí, se empezarán a sacar conclusiones”.

Sin dar muchas explicaciones, todo parece indicar que el director técnico que quieren para la ‘Bicolor’ es un extranjero. Continuó aseverando, “luego viene una segunda etapa, que es el primer filtro para tener una segunda reunión. Después, la tercera etapa es la negociación como tal. Para llegar a la parte económica, tienen que pasar el convencimiento de querer estar acá, de querer asumir el proyecto”.

Entonces la pregunta es para cuándo podría estar listo el nuevo entrenador de Perú. Jean Ferrari aseguró que se tomará con calma todo, “en un promedio de dos años empieza la Eliminatoria, tenemos que tomarnos el tiempo correspondiente, hacer la evaluación. Tengo una metodología de elección, con una tabla donde me arroja ciertos puntajes, y algún día podré enseñar la tabulación con base en lo que yo creo que se debe hacer, me ha funcionado en todos los lados donde he estado”.