Richard Ríos brilla en el Benfica: así le fue en la Champions ante Niza

Benfica sigue firme en su camino hacia la fase de grupos de la Champions League 2025/26. El conjunto portugués logró una victoria convincente por 2-0 frente al Niza en el Estádio da Luz, resultado que, sumado al 0-2 obtenido en el partido de ida, le permitió cerrar la eliminatoria con un contundente 4-0 en el global.

Bruno Lage y sus dirigidos mostraron solidez táctica, contundencia en ataque y un control absoluto del juego ante un rival que nunca encontró la manera de imponerse. El encuentro estuvo marcado por la intensidad del Benfica, que desde los primeros minutos asumió el protagonismo y encontró los goles gracias a una presión alta efectiva y rápidas transiciones.

Niza, por su parte, se vio obligado a replegarse, resistiendo como pudo las embestidas del ataque luso. Sin embargo, los locales mantuvieron el control del esférico y generaron las ocasiones más claras, asegurando su pase a la última ronda previa de la competición.

Uno de los puntos altos del partido fue el rendimiento del colombiano Richard Ríos, quien completó un duelo de gran calidad en la zona medular. El mediocampista se adueñó del centro del campo con criterio y firmeza, demostrando por qué se ha convertido en una de las piezas clave del esquema de Schmidt. Su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego con precisión resultó determinante para que el Benfica mantuviera el control de principio a fin.

El futbolista cafetero fue titular con el equipo portugués y disputó los 90 minutos del compromiso. Su actuación se destacó por un 92% de precisión en los pases, lo que refleja la seguridad con la que manejó la posesión.

Además, Ríos tuvo 83 toques de balón y ganó ocho de los doce duelos directos que disputó, siendo uno de los jugadores más influyentes en la zona media. Según el portal especializado Sofascore, obtuvo una calificación de 7,5, cifra que lo colocó entre los más destacados del campo y por encima del promedio colectivo del Benfica, que fue de 7,20.

La seguridad de Ríos en la entrega y su presencia física en los choques fueron factores clave para que el Benfica neutralizara cualquier intento de ataque del conjunto francés. Su capacidad para conectar con los extremos y laterales permitió que el equipo luso explotara las bandas y generara superioridad numérica en la transición ofensiva.

Con este triunfo, el Benfica avanza con paso firme y ahora tendrá un reto de alto nivel en la última ronda previa de la Champions League, donde se medirá ante el Fenerbahce de otro colombiano, Jhon Durán. El duelo promete ser un choque atractivo entre dos equipos con ambiciones europeas y con futbolistas cafeteros que atraviesan un buen momento. Para Ríos, este será otro examen importante en su consolidación como uno de los mediocampistas más completos del fútbol portugués y sudamericano.

Si mantiene el nivel mostrado ante el Niza, el mediocampista colombiano no solo se perfila como pieza clave para que el Benfica alcance la fase de grupos, sino también como un nombre fijo en la Selección Colombia de cara a los próximos compromisos internacionales.