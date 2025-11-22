Richard Ríos clave en el triunfo de Benfica en la copa de Portugal

Ingresó en el segundo tiempo y cambió el partido

Benfica dominó desde el inicio, pero no logró romper el cero en la primera mitad. La falta de claridad obligó a José Mourinho a mover el banco en el entretiempo, Ríos ingresó por Enzo Barrenechea para darle más ritmo y profundidad al mediocampo.

El colombiano respondió de inmediato. Mostró despliegue, recuperaciones y presencia ofensiva, elementos que terminaron siendo decisivos para abrir el marcador.

Primer gol en Europa para el colombiano

A los 73 minutos, Fredrik Aursnes lanzó un centro preciso desde el costado, la defensa rival reaccionó tarde y Ríos atacó el balón con potencia para marcar de cabeza el 0-1. Fue un grito especial para el colombiano, su debut goleador en el viejo continente y su primer tanto en siete meses.

Benfica encontró tranquilidad rápidamente. Cuatro minutos después, una falta en el área derivó en un penal que Vangelis Pavlidis convirtió sin inconvenientes para el 0-2 definitivo y el boleto a la siguiente ronda.

El rendimiento de Ríos no pasó desapercibido, fue el mejor jugador del compromiso con una calificación de 8.1. Un partido que le permite recuperar confianza en un momento donde venía siendo cuestionado por una baja en su nivel desde su llegada a Lisboa.