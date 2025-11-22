Actualizado:
Sáb, 22/11/2025 - 11:48
Richard Ríos clave en el triunfo de Benfica en la copa de Portugal
El colombiano jugó con su equipo los octavos de final de la Copa de Portugal.
Richard Ríos regresó con impulso después de la última fecha FIFA y lo confirmó en la cancha. El colombiano fue protagonista en la clasificación del Benfica a los octavos de final de la Copa de Portugal, anotando el primero de los dos goles en la victoria 0-2 frente a Atlético CP. Fue su primera celebración desde que llegó al fútbol europeo.
Ingresó en el segundo tiempo y cambió el partido
Benfica dominó desde el inicio, pero no logró romper el cero en la primera mitad. La falta de claridad obligó a José Mourinho a mover el banco en el entretiempo, Ríos ingresó por Enzo Barrenechea para darle más ritmo y profundidad al mediocampo.
El colombiano respondió de inmediato. Mostró despliegue, recuperaciones y presencia ofensiva, elementos que terminaron siendo decisivos para abrir el marcador.
Primer gol en Europa para el colombiano
A los 73 minutos, Fredrik Aursnes lanzó un centro preciso desde el costado, la defensa rival reaccionó tarde y Ríos atacó el balón con potencia para marcar de cabeza el 0-1. Fue un grito especial para el colombiano, su debut goleador en el viejo continente y su primer tanto en siete meses.
Benfica encontró tranquilidad rápidamente. Cuatro minutos después, una falta en el área derivó en un penal que Vangelis Pavlidis convirtió sin inconvenientes para el 0-2 definitivo y el boleto a la siguiente ronda.
El rendimiento de Ríos no pasó desapercibido, fue el mejor jugador del compromiso con una calificación de 8.1. Un partido que le permite recuperar confianza en un momento donde venía siendo cuestionado por una baja en su nivel desde su llegada a Lisboa.
Lo que viene
El siguiente reto del colombiano será en la Champions League. Benfica visita al Ajax este martes 25 de noviembre a las 12:45 p.m. en un duelo donde los dirigidos por Mourinho están obligados a ganar si quieren seguir con vida y aspirar al play-off para los octavos de final.
Fuente
Antena 2