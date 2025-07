Richard Ríos debuta con Benfica: será titular ante Fenerbahce

Vea también: Slot destapó cuál será el próximo destino de Luis Díaz: "Hay muchos rumores"

De esta manera, el jugador de la Selección Colombia sumará sus primeros minutos con la camiseta del Benfica a pocos días de haber sido presentado. Asimismo, recibe la confianza de Bruno Lage para adaptarse a su nuevo club en la pretemporada.

Jhon Jáder Durán no irá como titular en Fenerbahce

Este partido también significa el mano a mano entre dos colombianos teniendo en cuenta que Jhon Jáder Durán fue convocado por el Fenerbahce. No obstante, el técnico José Mourinho no lo incluyó en el once titular para enfrentar al Benfica.