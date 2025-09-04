Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 07:37
Richard Ríos enciende polémica con Dayro Moreno: "su papá no lo quiere"
Richard Ríos le hizo polémico comentario a Dayro Moreno a puertas del partido de Colombia vs Bolivia.
Las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial traerán consigo dos fechas nuevas para la Selección Colombia, en la cual finalmente podrían llegar a concretar su clasificación a la cita mundialista que se llevará a cabo en 2026.
El equipo comandado por Néstor Lorenzo llega con la "frente en alto" a enfrentarse ante Bolivia y Venezuela en las últimas dos jornadas, en especial porque dentro de su convocatoria cuenta con grandes figuras que pasan por un gran momento deportivo, tal como Dayro Moreno, goleador de la Copa Sudamericana y que llega como un referente a vestir la camiseta de la 'tricolor', aunque esto no le impide a sus compañeros "pasarse de chistosos" con él, tal como lo demostró el propio Richard Ríos.
Le puede interesar: Gandolfi se escudó en la Selección Colombia tras empatar con Quindío: “es un factor”
Richard Ríos le deja polémico mensaje a Dayro Moreno
Para este nuevo reto de la 'tricolor', Néstor Lorenzo ya dio a conocer el listado de los futbolistas convocados a afrontar este nuevo reto representando al país en los compromisos que se llevarán a cabo en el Metropolitano de Barranquilla y el Estadio de Maturín. Una de las grandes sorpresas en esta ocasión fue el llamado de Dayro Moreno como uno de los delanteros, lo cual causó gran aprobación por varios de los fanáticos colombianos que tanto lo pedían y a lo cual el estratega argentino respondió con que "era el momento".
El delantero de 40 años se ganó con méritos su convocatoria, pero recientemente el estratega argentino dio a conocer que este podría llegar a ser su tercer opción en cuanto a los jugadores que militan en la zona ofensiva. Sin embargo, en el transcurso de la concentración en Barranquilla se ha visto a Dayro bastante contento con su participación y compartiendo con sus compañeros.
Dayro ha hecho varias publicaciones en sus redes sociales compartiendo con sus compañeros de selección, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y recientemente Richard Ríos, quien en la publicación que hizo junto a él le dejó en los comentarios un "Su papá no lo quiere, pero nosotros si, goleador".
En otras noticias: ¿Borja, Borré, Durán… o Dayro?
Lea también: ¿Qué pasa si Colombia pierde contra Bolivia?
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
¿Cuándo serán los próximos partidos de la Selección Colombia en las eliminatorias?
La Selección Colombia afrontará sus dos últimos partidos de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en septiembre, compromisos decisivos para asegurar su clasificación. El jueves 4 de septiembre de 2025, el equipo de Néstor Lorenzo recibirá a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 6:30 p.m., mientras que el martes 9 de septiembre de 2025 visitará a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, también a las 6:30 p.m.
Fuente
Antena 2