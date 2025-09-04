Richard Ríos enciende polémica con Dayro Moreno: "su papá no lo quiere"

Las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial traerán consigo dos fechas nuevas para la Selección Colombia, en la cual finalmente podrían llegar a concretar su clasificación a la cita mundialista que se llevará a cabo en 2026.

El equipo comandado por Néstor Lorenzo llega con la "frente en alto" a enfrentarse ante Bolivia y Venezuela en las últimas dos jornadas, en especial porque dentro de su convocatoria cuenta con grandes figuras que pasan por un gran momento deportivo, tal como Dayro Moreno, goleador de la Copa Sudamericana y que llega como un referente a vestir la camiseta de la 'tricolor', aunque esto no le impide a sus compañeros "pasarse de chistosos" con él, tal como lo demostró el propio Richard Ríos.

Richard Ríos le deja polémico mensaje a Dayro Moreno

Para este nuevo reto de la 'tricolor', Néstor Lorenzo ya dio a conocer el listado de los futbolistas convocados a afrontar este nuevo reto representando al país en los compromisos que se llevarán a cabo en el Metropolitano de Barranquilla y el Estadio de Maturín. Una de las grandes sorpresas en esta ocasión fue el llamado de Dayro Moreno como uno de los delanteros, lo cual causó gran aprobación por varios de los fanáticos colombianos que tanto lo pedían y a lo cual el estratega argentino respondió con que "era el momento".

El delantero de 40 años se ganó con méritos su convocatoria, pero recientemente el estratega argentino dio a conocer que este podría llegar a ser su tercer opción en cuanto a los jugadores que militan en la zona ofensiva. Sin embargo, en el transcurso de la concentración en Barranquilla se ha visto a Dayro bastante contento con su participación y compartiendo con sus compañeros.