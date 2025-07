Richard Ríos llegó pisando fuerte y reveló su primera misión en Benifca

Después de varias semanas de negociaciones con La Roma y Benfica, el colombiano finalmente fichó por el cuadro luso. Un movimiento en el que el cafetero tendrá su primera experiencia en el viejo continente. Por ello, Ríos fue contúndete sobre todo lo que significa.

La importancia de su fichaje por Benfica

"Una felicidad inmensa para mí y mi familia, un paso gigante para mi carrera. Era un sueño llegar a Europa y ahora estar en un club como Benfica es algo muy grande para mí y mi familia".

Su pasado en el Futsal y la importancia en su estilo de juego

"Todo mundo sabe que yo vengo del futsal, no es un secreto para nadie y es algo que me ha ayudado bastante dentro del campo. Muchas de mis características vienen del futsal, es algo que viene conmigo y que sigue ayudándome".

Manejo del portugués y su facilidad para adaptarse

"Caro que hablar portugués es algo que me va a ayudar mucho, no solo ahora, sino dentro del campo, también en la comunicación con los compañeros y todo el staff, es algo que va a ser de mucha ayuda para mí".

Su misión para la nueva temporada y en su primera experiencia en Europa

"Mi expectativa es pelar por títulos, todas las competiciones donde vamos a estar, la idea es ir en busca de ellas, esa es la mentalidad del club y esta temporada no va a ser diferente. Yo espero que sea un año importante a nivel deportivo para mí y poder ayudar a mis compañeros y al club".

Mensaje para la hinchada

"Primero agradecer que fue algo que me llegó a mí. Los mensajes que me han dado para que viniera eso me ayudó bastante y el cariño que están demostrándome, espero retribuírselo dentro del campo, en todos los juegos, todos los entrenamientos y el mensaje es que siempre apoyen sin importar el momento que yo los representaré dentro del campo".