Richard Ríos no sorprendió a Mourinho; de los peores calificados ante Rio Ave

Discreto partido de Richard Ríos en empate de Benfica

El mediocampista de la Selección Colombia, que fue titular en el compromiso y salió sustituido en los minutos finales, justo después del empate 1-1 del Rio Ave, no tuvo una actuación destacada y obtuvo una calificación de 7.1 por el portal Sofascore, superando solo al lateral Amar Dedic (7.0) y al argentino Enzo Barrenechea (6.8) en lo que fue la puntuación de los demás jugadores titulares.

Richard Ríos no fue determinante para el Benfica pese a tener el 85 % de acierto en sus pases, una buena estadística que no se tradujo en ocasiones claras de peligro para las ‘Águilas’, que solo pudo llegar al gol al minuto 86, cuando Mourinho dio entrada al exjugador del Sevilla Dodi Lukebakio, quien corrió por la banda derecha y centró para que el ucraniano Sudakov marcara la anotación.