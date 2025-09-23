Actualizado:
Richard Ríos no sorprendió a Mourinho; de los peores calificados ante Rio Ave
El mediocampista colombiano no brilló y Benfica cedió puntos en la liga de Portugal.
José Mourinho dio este martes su primer traspiés al frente del Benfica (donde milita el colombiano Richard Ríos), que empató ante el Rio Ave (1-1) en un partido aplazado de la primera jornada de la Liga de Portugal.
Recibido con una gran ovación por los aficionados en el que fue su debut en el Estádio da Luz como entrenador del Benfica, Mourinho vio cómo su nuevo equipo pasaba apuros para llegar a la portería rival.
El Rio Ave montó en Lisboa una eficaz barrera defensiva, encabezada por el central argentino Pancho Petrasso, y logró neutralizar los avances de las 'águilas' durante una primera parte con poco ritmo y sin ocasiones claras de gol.
Discreto partido de Richard Ríos en empate de Benfica
El mediocampista de la Selección Colombia, que fue titular en el compromiso y salió sustituido en los minutos finales, justo después del empate 1-1 del Rio Ave, no tuvo una actuación destacada y obtuvo una calificación de 7.1 por el portal Sofascore, superando solo al lateral Amar Dedic (7.0) y al argentino Enzo Barrenechea (6.8) en lo que fue la puntuación de los demás jugadores titulares.
Richard Ríos no fue determinante para el Benfica pese a tener el 85 % de acierto en sus pases, una buena estadística que no se tradujo en ocasiones claras de peligro para las ‘Águilas’, que solo pudo llegar al gol al minuto 86, cuando Mourinho dio entrada al exjugador del Sevilla Dodi Lukebakio, quien corrió por la banda derecha y centró para que el ucraniano Sudakov marcara la anotación.
¿Cuándo volverá a jugar el Benfica?
El equipo de Mourinho y del colombiano Ríos volverá a salir al césped el viernes frente al Gil Vicente, compromiso en condición de local por la séptima jornada liguera, posteriormente pondrá rumbo a Londres, donde el próximo martes Mourinho se reencontrará con uno de sus antiguos clubes, el Chelsea, en lo que será la segunda fecha de la UEFA Champions League.
Agencia EFE / Antena 2