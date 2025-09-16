Richard Ríos perfila su próximo club en Europa tras brillar en Benfica

¿Cuál sería el próximo equipo de Richard Ríos en Europa tras pasar por Benfica?

Actualmente, Richard Ríos tiene un contrato con el elenco luso hasta el 2030. Sin embargo, desde el viejo continente se ha revelado que el mediocampista es una de las opciones a futuro que considera la directiva de un cuadro histórico para sumarlo como refuerzo en uno o dos años.

Según se ha confirmado, Ríos sigue en los planes de la dirección deportiva de la Juventus. Hace unos meses el equipo italiano estuvo tras los pasos del jugador tricolor y todo apunta que en los planes, el sudamericano sigue gustando bastante por su talento y fácil adaptación al balompié europeo.

Para Ríos la posibilidad de saltar a una liga de primer nivel era uno de sus objetivos luego de salir de Palmeiras. El volante de la Selección Colombia busca afianzarse para destacar en una posición de alta complejidad, además de que también tiene en sus planes ganarse un cupo en el combinado nacional para 2026.

Richard tendrá una nueva cartelera de exposición en el próximo verano. Así como el Mundial de Clubes 2025 fue la puerta de entrada rumbo a Europa, la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá podría ser un nuevo impulso pata acercarlo a la élite de los clubes más importantes del fútbol internacional.