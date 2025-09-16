Actualizado:
Richard Ríos perfila su próximo club en Europa tras brillar en Benfica
El colombiano ha causado un gran impacto con su llegada al fútbol portugués,
Richard Ríos llegó a Europa con la idea de ser protagonista en el Benfica de Portugal. El colombiano se ha convertido en una de las figuras del cuadro portugués tras sus primeros meses en el viejo continente. El jugador de la Selección Colombia ha demostrado que tiene mucho para dar en el fútbol de élite.
Por ello, desde el viejo continente ya se habla de que el cuadro luso será una transición entre Ríos y uno de los equipos más importantes del mundo. Cabe recordar que antes de su salida de Palmeiras, equipos como Roma, PSG o Manchester United ya habían dado muestras de que querían acercarse al antioqueño,
¿Cuál sería el próximo equipo de Richard Ríos en Europa tras pasar por Benfica?
Actualmente, Richard Ríos tiene un contrato con el elenco luso hasta el 2030. Sin embargo, desde el viejo continente se ha revelado que el mediocampista es una de las opciones a futuro que considera la directiva de un cuadro histórico para sumarlo como refuerzo en uno o dos años.
Según se ha confirmado, Ríos sigue en los planes de la dirección deportiva de la Juventus. Hace unos meses el equipo italiano estuvo tras los pasos del jugador tricolor y todo apunta que en los planes, el sudamericano sigue gustando bastante por su talento y fácil adaptación al balompié europeo.
Para Ríos la posibilidad de saltar a una liga de primer nivel era uno de sus objetivos luego de salir de Palmeiras. El volante de la Selección Colombia busca afianzarse para destacar en una posición de alta complejidad, además de que también tiene en sus planes ganarse un cupo en el combinado nacional para 2026.
Richard tendrá una nueva cartelera de exposición en el próximo verano. Así como el Mundial de Clubes 2025 fue la puerta de entrada rumbo a Europa, la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá podría ser un nuevo impulso pata acercarlo a la élite de los clubes más importantes del fútbol internacional.
