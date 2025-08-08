Actualizado:
Richard Ríos recibe dura comparación en Benfica: "Hubiera fichado a Arias"
Richard Ríos se alista para su debut en la Liga de Portugal ante Estrella Amadora.
Richard Rios fue cuestionado recientemente por una exfigura del Benfica que expresó que, si tuviera que decidir, optaría por incorporar a Jhon Arias antes que al ex Palmeiras Este punto de vista ha abierto un debate futbolístico que enfrenta estilos, trayectorias y características distintas.
Jhon Arias ha seguido una línea ascendente desde su llegada al Fluminense en 2021. En el club brasileño, el mediocampista ofensivo consolidó un estilo marcado por velocidad, desequilibrio y capacidad de asociación, acumulando títulos como la Copa Libertadores 2023 y la Recopa Sudamericana 2024. Su regularidad y protagonismo le permitieron convertirse en uno de los jugadores más determinantes del continente y pieza clave en el éxito de su equipo.
Arias potenció su reconocimiento internacional con su participación en el Mundial de Clubes 2025, torneo en el que dejó huella por su capacidad de generar peligro y adaptarse a rivales de alto nivel. Su rendimiento despertó el interés de clubes europeos, lo que culminó en su fichaje por el Wolverhampton de la Premier League, en una operación cercana a los 22 millones de euros. Este salto al fútbol inglés marca una nueva etapa en su carrera, con la expectativa de mantener el nivel exhibido en Sudamérica.
Richard Rios, tomó fuerza con su trayectoria en el Palmeiras, donde se distinguió como uno de los mediocampistas más completos del Brasileirao. Su control de balón, capacidad para recuperar y precisión en el pase lo convirtieron en una pieza de equilibrio y proyección ofensiva. Su progresión en Brasil fue tal que el Benfica decidió realizar la mayor inversión de su historia para ficharlo, con un monto que rondó los 27 millones de euros, y un contrato a largo plazo hasta 2030.
Ambos futbolistas son habituales en la Selección Colombia, lo que añade un matiz adicional a la comparación. Mientras Arias aporta creatividad y desborde, Ríos ofrece solidez y orden en la zona medular. Estas diferencias explican por qué algunos observadores priorizan el talento ofensivo de Arias, mientras otros destacan la capacidad de Ríos para sostener el equilibrio táctico de un equipo.
Isaías, exfigura del Benfica a favor de Arias, podría estar influenciada por la búsqueda de perfiles capaces de desequilibrar en el último tercio del campo.
“Creo que cuando el Benfica ficha a alguien, son grandes jugadores, modelos a seguir. Es un gran jugador, pero yo personalmente no lo ficharía. Preferiría fichar a otro jugador que ahora se ha ido al Wolverhampton Wanderers, Arias, que también es colombiano”, señaló Isaías en diálogo con A Bola.
“Tenemos que estar preparados para aprovechar las oportunidades, pero al principio no era titular en Palmeiras, pero luego se convirtió en uno. Zé Rafael se recuperó y se fue al Santos, y Ríos siguió jugando, jugando bien. Pero en mi opinión, traería a Jhon Arias, que jugó en el Fluminense, y como vieron ahora, en el Mundial de Clubes, realmente destacó y es un gran jugador. Pero el Benfica tiene sus ojeadores, y a veces aciertan, a veces no”, remató el exfutbolista.
Desde el punto de vista del impacto inmediato, la preferencia por Arias podría responder al deseo de contar con un futbolista que marque diferencias en el marcador. Sin embargo, a nivel estructural, Ríos puede resultar igual de valioso para un equipo que necesite equilibrio y control. Ambos representan fortalezas complementarias más que opuestas, y su éxito dependerá en gran medida del contexto y del planteamiento táctico de sus respectivos clubes.
Más allá de la comparación, lo cierto es que la presencia de Jhon Arias en la Premier League y de Richard Rios en el Benfica incrementa la influencia de la Selección Colombia en el fútbol europeo. Su evolución y rendimiento en estas ligas de élite serán determinantes no solo para sus carreras individuales, sino también para el potencial del combinado nacional en futuras competiciones internacionales.
