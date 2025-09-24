Richard Ríos recibe portazo en Portugal: "Muy poca capacidad"

Richard Ríos se convirtió en el fichaje más costoso del Benfica en su momento con Bruno Lage como director técnico, y ahora con José Mourinho. Richard ha sido una ficha titular en el cuadro portugués, pero ha dividido comentarios poco a poco. Sus primeras impresiones fueron de un acierto, ya se había adaptado al club, evidentemente al idioma, pero su última presentación acabó con todo.

Aunque jugó casi todo el partido ante Río Ave en la Primeira Liga, Richard Ríos no estuvo a la altura del compromiso. Muy errático en los pases y aún más en la parte de la definición en busca de anotar su primer gol con el Benfica. Fallos claros y uno que lo dejó en el ojo del huracán con lo insólito que fue para darle la victoria al Benfica que no pasó del empate a un tanto.

Su presencia no fue la mejor y los medios portugueses lo calificaron con una nota muy baja a comparación de otros partidos que había jugado a lo largo de sus primeros meses. De hecho, ya se estrenó en Champions League debutando ante el Qarabag en una derrota en condición de local.

A BOLA SEÑALÓ LA POCA CAPACIDAD DE RICHARD RÍOS

Ya son 12 partidos en Portugal en donde ha tenido actuaciones destacables, y otras no tan buenas como la del Río Ave. En ese sentido, el antioqueño quedó retratado por los principales medios por su mala entrega y sus fallos a metros del arco rival para poder transformar el empate final en una victoria.

Benfica tenía la gran oportunidad de acercarse a la cima en caso de conseguir la victoria. Este era un partido que debían por la primera jornada y era la chance más clara de seguir en la pelea ante el Porto y el Lisboa. Sin embargo, todo quedó en una igualdad en la que Richard Ríos pudo anotar su primer tanto.

El medio A Bola reseñó el partido de Richard Ríos afirmando que, “mostró poca capacidad para desarrollar el equipo cuando tenía el balón en los pies. Demasiados pases errados”. Además, destacaron su poca pegada para anotar su primer gol en Portugal, “un disparo desviado por encima del larguero y un milisegundo de retraso para marcar en el segundo palo en el minuto 72’”.

Y es que la jugada fue demasiado clara para Richard Ríos con un arco ya vencido en el que solo necesitó empujar la pelota al fondo. En ese momento, el partido necesitaba abrirse por el empate sin goles que predominaba en los 72 minutos disputados hasta ese momento. A Bola no tuvo piedad con un 4 de calificación para el mediocampista ex Palmeiras.

EL PRÓXIMO PARTIDO PARA REIVINDICARSE EN PORTUGAL

Pese a sus fallos en la entrega y en la portería rival, Richard Ríos es de esos jugadores que a José Mourinho le gusta bastante. En ese sentido, su protagonismo en cancha parece decidido para los próximos partidos de la Primeira Liga y para la Champions League.

Justamente, Richard tendrá que reivindicarse con una buena calificación y con un buen juego cuando enfrenten en la próxima fecha de la Primeira Liga al Gil Vicente en condición de local. Después se verán las caras con el Chelsea en la visita a Londres por la UEFA Champions League.