Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 08:07
Richard Ríos se lleva todas las críticas tras la debacle del Benfica en Europa
Richard Ríos se llevó los cuestionamientos del entorno del Benfica tras la derrota en Champions.
Benfica vivió una de sus presentaciones más desalentadoras en la Champions League, y el gran señalado fue el colombiano Richard Ríos, protagonista de una actuación que los medios portugueses y británicos calificaron como “tétrica”.
Lea también: Histórico jugador portugués salió en defensa de Richard Ríos
En la derrota 3-0 ante el Newcastle United, el volante cafetero fue titular, pero su rendimiento dejó serias dudas en un equipo que atraviesa una crisis deportiva bajo la dirección de José Mourinho.
En otras noticias
ROLDÁN EXPLICÓ EL CASO DE ENAMORADO
Desde el arranque del encuentro en el St. James’ Park, el conjunto inglés impuso su ritmo y no tardó en exponer las debilidades del cuadro lisboeta. A los 32 minutos, Anthony Gordon abrió el marcador tras un error en la salida del Benfica, mientras que en la segunda mitad Harvey Barnes amplió la ventaja con un doblete que desató el desconcierto de los portugueses. Los dirigidos por Mourinho nunca encontraron respuesta ni solidez táctica ante un rival más intenso y ordenado.
El rendimiento de Ríos fue uno de los puntos más cuestionados del encuentro. Pese a disputar los noventa minutos, el colombiano perdió la mayoría de sus duelos en el medio campo y tuvo complicaciones para generar juego ofensivo.
Además, protagonizó una acción polémica al forcejear con Gordon dentro del área, situación que los medios ingleses resaltaron como una muestra de nerviosismo y desconcentración. De acuerdo con portales estadísticos, el jugador obtuvo una calificación de 6,2, una de las más bajas del plantel.
El contexto para el Benfica es alarmante. Con tres derrotas consecutivas en la fase de grupos, el club portugués ocupa el último lugar y su clasificación a los octavos de final luce casi imposible.
Mourinho reconoció en rueda de prensa que el equipo “necesita un milagro” para revertir el panorama, y las críticas no se hicieron esperar. El medio campo, zona donde Richard Ríos actúa, ha sido identificado como la principal falencia: poca contención, lentitud en la recuperación y escaso aporte en ataque.
En Portugal, los medios locales han sido implacables con el colombiano. Titulares como “Condenado en Lisboa” o “Una noche para olvidar” reflejan el descontento general con su actuación. Los aficionados también expresaron su frustración en redes sociales, cuestionando su adaptación y su influencia en el juego. Aun así, los analistas recuerdan que Ríos llegó con la expectativa de aportar equilibrio y liderazgo, cualidades que deberá demostrar en los próximos compromisos si quiere ganarse nuevamente la confianza del cuerpo técnico.
⏹ Termina a partida em St James' Park.#NUFCSLB | #UCL pic.twitter.com/JjgJYPKAxh— SL Benfica (@SLBenfica) October 21, 2025
De aquí en adelante, el desafío para Richard Ríos será recuperar la confianza y demostrar que tiene la jerarquía necesaria para competir en el más alto nivel de la Champions League.
Le puede interesar: Equipo de Premier League desistió del fichaje de figura de Colombia
Su futuro inmediato dependerá de su capacidad para sobreponerse a este difícil momento y contribuir al resurgir del equipo. Por ahora, la derrota ante Newcastle deja una huella amarga, tanto para él como para un Benfica que se hunde en una pesadilla continental de la que solo saldrá con autocrítica, coraje y una urgente reacción futbolística.
Fuente
Antena 2