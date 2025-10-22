Richard Ríos se lleva todas las críticas tras la debacle del Benfica en Europa

Desde el arranque del encuentro en el St. James’ Park, el conjunto inglés impuso su ritmo y no tardó en exponer las debilidades del cuadro lisboeta. A los 32 minutos, Anthony Gordon abrió el marcador tras un error en la salida del Benfica, mientras que en la segunda mitad Harvey Barnes amplió la ventaja con un doblete que desató el desconcierto de los portugueses. Los dirigidos por Mourinho nunca encontraron respuesta ni solidez táctica ante un rival más intenso y ordenado.

El rendimiento de Ríos fue uno de los puntos más cuestionados del encuentro. Pese a disputar los noventa minutos, el colombiano perdió la mayoría de sus duelos en el medio campo y tuvo complicaciones para generar juego ofensivo.

Además, protagonizó una acción polémica al forcejear con Gordon dentro del área, situación que los medios ingleses resaltaron como una muestra de nerviosismo y desconcentración. De acuerdo con portales estadísticos, el jugador obtuvo una calificación de 6,2, una de las más bajas del plantel.

El contexto para el Benfica es alarmante. Con tres derrotas consecutivas en la fase de grupos, el club portugués ocupa el último lugar y su clasificación a los octavos de final luce casi imposible.

Mourinho reconoció en rueda de prensa que el equipo “necesita un milagro” para revertir el panorama, y las críticas no se hicieron esperar. El medio campo, zona donde Richard Ríos actúa, ha sido identificado como la principal falencia: poca contención, lentitud en la recuperación y escaso aporte en ataque.

En Portugal, los medios locales han sido implacables con el colombiano. Titulares como “Condenado en Lisboa” o “Una noche para olvidar” reflejan el descontento general con su actuación. Los aficionados también expresaron su frustración en redes sociales, cuestionando su adaptación y su influencia en el juego. Aun así, los analistas recuerdan que Ríos llegó con la expectativa de aportar equilibrio y liderazgo, cualidades que deberá demostrar en los próximos compromisos si quiere ganarse nuevamente la confianza del cuerpo técnico.