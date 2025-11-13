Richard Ríos sufre lo peor en Fecha FIFA: desde Benfica lo confirma

La fama de Richard Ríos se empezó a gestar en el Palmeiras. Fue en Brasil en donde se dio a conocer con sus goles, asistencias, dominio del mediocampo y sus recursos para poder mantener la pelota en su posesión. Posteriormente, le llegaron las convocatorias para la Selección Colombia.

Brilló en la Copa América 2024 y esto le permitió firmar un contrato con el Benfica de Portugal en donde ha tenido altibajos en la temporada. Aunque se ha destacado como inicialista en la mayoría de los partidos de las ‘Águilas lisboetas’, las tarjetas amarillas, el poco aporte en goles y asistencias han hecho que su protagonismo caiga.

Más que un pobre nivel individual, lo del volante antioqueño parece estar acompañado de un mal tramo por el que está pasando el Benfica que no aparece en el liderato en la Primeira Liga, y que en la Champions League también tocó fondo en las últimas casillas.

EL BAJÓN DE RICHARD RÍOS TRAE CONSECUENCIAS

Néstor Lorenzo le ha brindado toda la confianza y lo ha vuelto a convocar para afrontar la Fecha FIFA de noviembre ante Nueva Zelanda y Australia. En el combinado nacional tampoco ha estado en el mejor nivel. Las consecuencias de su mala temporada ya se están evidenciando .

No pasa por la Selección Colombia ni por el Benfica, dado que Lorenzo y Mourinho están empecinados en recuperar su mejor nivel. El problema pasa por el valor del mercado de fichajes que ha decaído poco a poco. El conjunto portugués pagó 30 millones de euros al Palmeiras para adquirir al volante que vivía su primera experiencia en Europa.

Después de sus primeros meses jugando Primeira Liga, Copa de Portugal y UEFA Champions League, el volante cayó en el mercado de fichajes. Pasó de los 30 millones que puso el Benfica sobre la mesa a los 22 millones de euros, de acuerdo con la página Transfermarkt.

Es decir, en apenas tres meses, su valor en el mercado ha bajado ocho millones de euros lo que demuestra su caída. Deberá recuperar el protagonismo que ha perdido y necesitará mejorar individualmente para poder equilibrar su valía pensando en su futuro con posibilidades de cambiar de club. Hoy por hoy, quien quiera ficharlo tendría que pagar 22 millones.

LA PRENSA PORTUGUESA CONFIRMA EL MAL MOMENTO DE RICHARD RÍOS

En 21 partidos disputados, de los cuales 20 de ellos jugó como titular, apenas ha podido dar una asistencia, demostrando sus dotes en el espacio reducido. No obstante, ni siquiera pudo convencer a la prensa en dicho partido.

La prensa de Portugal mantiene que, “la adaptación no ha sido la esperada”. En el partido pasado contra el Casa Pia fue uno de los responsables perdiendo un balón tras un mal control que acabó con el empate del equipo rival. La afición se fue en contra del antioqueño.

“Un error garrafal de Ríos y otros dos puntos perdidos”, “el colombiano no rinde como se esperaba y sigue cometiendo errores”, “de lo que nadie habla es que Ríos es totalmente responsable del gol del empate”, son tres ejemplos de aficionados que se molestan con el nivel de Richard.

La concentración con la Selección Colombia puede darle un respiro al colombiano que no la pasa bien en la actualidad con el Benfica, y que representó una dura caída en el mercado de fichajes.