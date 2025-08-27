Actualizado:
Rifle Andrade estaría cerca de Millonarios: Hernán Torres reveló todo
Andrés 'Rifle' Andrade ya tendría su equipo definido para la Liga BetPlay 2025-II y podría llegar a ser Millonarios.
Millonarios le está apostando a un importante cambio para el cierre de la temporada 2025 tras el mal comienzo que tuvieron de la mano de David González y que los está dejando en la última casilla de la Liga BetPlay.
Las directivas decidieron darle el voto de confianza al tolimense para que volviera a dirigir al cuadro 'embajador' y junto con ello la ilusión de los fanáticos también creció. Ahora, para complementar esta gran noticia, se reveló la noticia de que se encuentran buscando nuevos refuerzos que sean del gusto y necesidad de Hernán Torres, por lo que Andrés el 'Rifle' Andrade, habría entrado en sus planes.
Hernán Torres habló sobre las posibilidad de fichar al Rifle Andrade
El semestre de clausura de la Liga BetPlay contó con varios tropiezos para Millonarios en cuanto a lo deportivo, pero también relacionado a la plantilla de jugadores con la que cuenta después del mercado de fichajes en donde se desarmaron de gran manera dejando ir a varias figuras importantes como Falcao, Cataño y Álvaro Montero.
Las directivas intentaron reponerse frente a este duro golpe con nuevos fichajes como Jorge Cabezas Hurtado, Alex Castro y Guillermo de Amores, pero no han terminado de convencer del todo, por lo que con la llegada del estratega tolimense se podrían llegar a dar nuevas contrataciones de jugadores que se encuentran como agentes libres, tal como es el caso de Andrés 'Rifle' Andrade y el cual fue consultado a Hernán Torres en Planeta Fútbol de Antena 2, a lo cual respondió de manera positiva diciendo que ya estaba en carpeta de opciones.
"Andrés 'Rifle' Andrade está en consideración, está en carpeta, pero hay que seguir evaluando posibilidades y lo que quiere el club para acertar ya que lo que venga debe ser un apoyo y una ayuda, aunque son jugadores libres y sin compromiso, lo que nos facilita las cosas".
¿Qué hace el Rifle Andrade mientras consigue equipo en la Liga BetPlay?
A inicio de la temporada 2025 con Bucaramanga, el delantero no tuvo mayor participación, habiendo jugado tan solo cinco partidos y también tuvo que pasar por varios problemas físicos, lo que llevó a las directivas del cuadro 'leopardo' a ya no contar con él para el semestre de clausura de la temporada 2025.
En vista de esta situación, el caleño se vio obligado a tomar otras medidas para no perder el ritmo, ya que no piensa todavía en su retiro como profesional. En este momento se encuentra entrenando con Boca Juniors de Cali.
