Cargando contenido

Hernán Torres habló sobre el fichaje del 'Rifle' Andrade a Millonarios
Hernán Torres habló sobre el fichaje del 'Rifle' Andrade a Millonarios
@MillosFCoficial / AFP
Fútbol
Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 13:23

Rifle Andrade estaría cerca de Millonarios: Hernán Torres reveló todo

Andrés 'Rifle' Andrade ya tendría su equipo definido para la Liga BetPlay 2025-II y podría llegar a ser Millonarios.

Millonarios le está apostando a un importante cambio para el cierre de la temporada 2025 tras el mal comienzo que tuvieron de la mano de David González y que los está dejando en la última casilla de la Liga BetPlay. 

Las directivas decidieron darle el voto de confianza al tolimense para que volviera a dirigir al cuadro 'embajador' y junto con ello la ilusión de los fanáticos también creció. Ahora, para complementar esta gran noticia, se reveló la noticia de que se encuentran buscando nuevos refuerzos que sean del gusto y necesidad de Hernán Torres, por lo que Andrés el 'Rifle' Andrade, habría entrado en sus planes. 

Le puede interesar: Hernán Torres tomó decisión con Llinás: traerá nuevo defensa a Millonarios

Hernán Torres habló sobre las posibilidad de fichar al Rifle Andrade 

El semestre de clausura de la Liga BetPlay contó con varios tropiezos para Millonarios en cuanto a lo deportivo, pero también relacionado a la plantilla de jugadores con la que cuenta después del mercado de fichajes en donde se desarmaron de gran manera dejando ir a varias figuras importantes como Falcao, Cataño y Álvaro Montero.

Las directivas intentaron reponerse frente a este duro golpe con nuevos fichajes como Jorge Cabezas Hurtado, Alex Castro y Guillermo de Amores, pero no han terminado de convencer del todo, por lo que con la llegada del estratega tolimense se podrían llegar a dar nuevas contrataciones de jugadores que se encuentran como agentes libres, tal como es el caso de Andrés 'Rifle' Andrade y el cual fue consultado a Hernán Torres en Planeta Fútbol de Antena 2, a lo cual respondió de manera positiva diciendo que ya estaba en carpeta de opciones. 

Lea también
Image
Real Cartagena vs Millonarios

Polémica por penal en Real Cartagena vs Millonarios: ¿Qué dice el reglamento?

Ver más

"Andrés 'Rifle' Andrade está en consideración, está en carpeta, pero hay que seguir evaluando posibilidades y lo que quiere el club para acertar ya que lo que venga debe ser un apoyo y una ayuda, aunque son jugadores libres y sin compromiso, lo que nos facilita las cosas".  

En otras noticias: Millonarios rompe la racha negativa

Lea también: Hernán Torres se 'destapó' y confirmó su objetivo en Millonarios

¿Qué hace el Rifle Andrade mientras consigue equipo en la Liga BetPlay? 

 

A inicio de la temporada 2025 con Bucaramanga, el delantero no tuvo mayor participación, habiendo jugado tan solo cinco partidos y también tuvo que pasar por varios problemas físicos, lo que llevó a las directivas del cuadro 'leopardo' a ya no contar con él para el semestre de clausura de la temporada 2025.

En vista de esta situación, el caleño se vio obligado a tomar otras medidas para no perder el ritmo, ya que no piensa todavía en su retiro como profesional. En este momento se encuentra entrenando con Boca Juniors de Cali

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Millonarios

Millonarios

Imagen

Rifle Andrade

Imagen

Fichajes

Imagen

Mercado de Fichajes

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Cargando más contenidos

Fin del contenido