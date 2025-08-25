Rifle Andrade finalmente define su futuro: entrena con equipo de FPC

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano se sigue moviendo en busca de finalizar el semestre de clausura con un nuevo campeón que se haya reforzado de la mejor manera en los distintos torneos que se disputan. La Liga BetPlay y el Torneo BetPlay avanzan de la mejor manera, definiendo poco a poco a los equipos que clasificarán a la siguiente instancia.

Las transferencias en el FPC cerraron de manera oficial, pero sigue haciendo falta que llegue a su fin la "semana de agentes libres", en donde se encuentra el nombre de un llamativo jugador, con amplia experiencia a nivel nacional e internacional que sabe lo que es quedar campeón, Andrés 'Rifle' Andrade, quien quedó sin equipo tras finalizar su contrato con Bucaramanga y ahora se encuentra entrenando con Boca Juniors de Cali.

Rifle Andrade entrena con Boca Juniors de Cali y espera oferta del FPC

El regreso de Andrade al Fútbol Profesional Colombiano no fue como se esperaba, arribando a Deportivo Cali desde Alianza Lima, sumando escasos minutos, lo que lo llevó a tomar un nuevo rumbo hacia Atlético Bucaramanga, en donde no tuvo mayor protagonismo.

Bajo el mando de Dudamel, el delantero no tuvo mayor participación, habiendo jugado tan solo cinco partidos y también tuvo que pasar por varios problemas físicos, lo que llevó a las directivas del cuadro 'leopardo' a ya no contar con él para el semestre de clausura de la temporada 2025.