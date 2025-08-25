Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 15:17
Rifle Andrade finalmente define su futuro: entrena con equipo de FPC
El FPC sigue causando sorpresas y el futuro del 'Rifle' Andrade ya se habría definido.
El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano se sigue moviendo en busca de finalizar el semestre de clausura con un nuevo campeón que se haya reforzado de la mejor manera en los distintos torneos que se disputan. La Liga BetPlay y el Torneo BetPlay avanzan de la mejor manera, definiendo poco a poco a los equipos que clasificarán a la siguiente instancia.
Las transferencias en el FPC cerraron de manera oficial, pero sigue haciendo falta que llegue a su fin la "semana de agentes libres", en donde se encuentra el nombre de un llamativo jugador, con amplia experiencia a nivel nacional e internacional que sabe lo que es quedar campeón, Andrés 'Rifle' Andrade, quien quedó sin equipo tras finalizar su contrato con Bucaramanga y ahora se encuentra entrenando con Boca Juniors de Cali.
Rifle Andrade entrena con Boca Juniors de Cali y espera oferta del FPC
El regreso de Andrade al Fútbol Profesional Colombiano no fue como se esperaba, arribando a Deportivo Cali desde Alianza Lima, sumando escasos minutos, lo que lo llevó a tomar un nuevo rumbo hacia Atlético Bucaramanga, en donde no tuvo mayor protagonismo.
Bajo el mando de Dudamel, el delantero no tuvo mayor participación, habiendo jugado tan solo cinco partidos y también tuvo que pasar por varios problemas físicos, lo que llevó a las directivas del cuadro 'leopardo' a ya no contar con él para el semestre de clausura de la temporada 2025.
En vista de esta situación, el caleño se vio obligado a tomar otras medidas para no perder el ritmo, ya que no piensa todavía en su retiro como profesional. En este momento se encuentra entrenando con Boca Juniors de Cali y el periodista deportivo, Julián Capera, confirmó que su futuro pronto cambiaría en la semana de agentes libres.
🚨 Andrés Felipe ‘Rifle’ Andrade entrena en plenitud física con Boca Juniors de Cali mientras resuelve su futuro deportivo.— Julián Capera (@JulianCaperaB) August 25, 2025
Esta semana (agentes libres en Colombia) habrá novedades con él. pic.twitter.com/d2H3Cr2uAt
Títulos del 'Rifle' Andrade en el FPC
Andrés Andrade es uno de los delanteros con mayor experiencia y recorrido en el Fútbol Profesional Colombiano, habiendo pasado por importantes equipos como Cali, América y Tolima, pero en donde brilló realmente fue en Atlético Nacional, equipo en el que jugó desde 2020, sumó 129 partidos con más de 8.200 minutos dentro del terreno de juego, 23 goles, 27 asistencias y dos títulos, la Copa BetPlay en 2021 y la Liga BetPlay 2022.
