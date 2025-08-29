‘Rifle’ Andrade se decidió: firmó contrato con equipo del FPC

Andrés Felipe Andrade se convirtió en una de las flamantes contrataciones de Atlético Bucaramanga. Sin embargo, el mediocampista vallecaucano no estuvo a la altura por diferentes lesiones que lo dejaron afuera de muchos partidos. El ‘Rifle’ apenas pudo sumar cinco partidos con el conjunto santandereano y tuvo una asistencia a lo largo del primer semestre del 2025.

En ese sentido, Andrés Andrade estaba buscando equipo con la necesidad de seguir jugando al fútbol. Lejos de retirarse a sus 36 años, el volante quería cerrar próximamente su nuevo club por la urgencia de competir y sumar minutos. Infortunadamente, las lesiones lo han mermado bastante y le han impedido mantenerse con un equipo a corto o largo plazo.

Justamente, se habló de Millonarios como una de las grandes opciones en el mercado de fichajes de jugadores libres como una opción para Hernán Torres que acabó de firmar contrato y que ya debutará ante Águilas Doradas en la Liga BetPlay. No obstante, Andrés Andrade se decantó por otro club pese al interés de los bogotanos. El ‘Rifle’ se decidió por buscar minutos en el Torneo con Boca Juniors de Cali.

¿POR CUÁNTO TIEMPO FIRMÓ CONTRATO ANDRÉS ANDRADE CON BOCA JUNIORS?

Aunque Millonarios estaba interesado en Andrés Andrade, el periodista Mariano Olsen afirmó que, “’RIFLE’ ANDRADE cerró su incorporación al BOCA JUNIORS DE CALI hasta el 31 de diciembre”. En ese sentido, el volante vallecaucano estará ligado con el elenco caleño por seis meses.

Y es que, pese al interés de la Liga BetPlay con Millonarios como el candidato para llevárselo, Andrés Andrade prefirió tomar otros caminos con la necesidad de sumar minutos, algo que seguramente el equipo embajador no le iba a dar la seguridad con un mediocampo que ya está fijo.

Las lesiones pueden complicar a Millonarios que debe ser protagonista en la Liga BetPlay. Para Andrés Andrade será vital sumar minutos a sus 36 años y Boca Juniors le daría ese privilegio de estar en la cancha durante estos seis meses.

¿POR QUÉ RECHAZÓ A MILLONARIOS?

Andrés Andrade tomó la decisión de firmar con un equipo del Torneo BetPlay porque no le darán la confianza en Millonarios en un mediocampo en el que ya está Bruno Sávio como el volante ofensivo. Además, por los costados está Beckham Castro y Alex Castro. No tendría lugar dentro del esquema de Hernán Torres.

Con este panorama, Andrés Andrade optó por firmar seis meses con Boca Juniors de Cali. Jugará en su ciudad, y, seguramente, tendrá la titularidad fija si no hay lesiones hasta el 31 de diciembre.