Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 10:53
Rival de Colombia confirmó sus convocados para el amistoso
La selección de Oceanía confirmó los jugadores que viajarán para enfrentar a Colombia.
La selección Colombia se prepara para jugar sus dos partidos amistosos de esta fecha FIFA en los que enfrentará a Australia y a Nueva Zelanda en territorio estadounidense. Si bien son dos partidos relativamente fáciles para los dirigidos por Néstor Lorenzo, pueden servir para darle minutos a jugadores que quiera probar o para dar rotación y plantear bien como se quiere que llegue el equipo al Mundial.
Nueva Zelanda ya anunció sus convocados
La selección de Oceanía ya anunció los que serán sus convocados para enfrentar a Colombia y a Ecuador en esta fecha, una selección que ya está clasificada al Mundial y que jugará su tercer certamen continental, con un juego directo y mucho portento físico intentarán superar a las dos selecciones sudamericanas.
Los neozelandeses no podrán contar con su máxima figura Chris Wood, el delantero del Nottingham Forrest está lesionado y se perderá los partidos con su selección, además llegan con nuevas caras como la de Tuiloma, Roux y la primera convocatoria para Sims.
SALIO LA LISTA— Inzformando 🇳🇿🤝🇦🇷 (@iNZformando) November 3, 2025
Tenemos nueva lista de convocados en estos amistosos internacionales por parte de Nueva Zelanda frente a Colombia y Ecuador, no esta Wood que sigue lesionado y otras novedades de la lista como Tuiloma, Roux y el debut de Sims pic.twitter.com/2WJU43o398
Fuente
Antena 2