Rival de Colombia confirmó sus convocados para el amistoso

Nueva Zelanda ya anunció sus convocados

La selección de Oceanía ya anunció los que serán sus convocados para enfrentar a Colombia y a Ecuador en esta fecha, una selección que ya está clasificada al Mundial y que jugará su tercer certamen continental, con un juego directo y mucho portento físico intentarán superar a las dos selecciones sudamericanas.

Los neozelandeses no podrán contar con su máxima figura Chris Wood, el delantero del Nottingham Forrest está lesionado y se perderá los partidos con su selección, además llegan con nuevas caras como la de Tuiloma, Roux y la primera convocatoria para Sims.