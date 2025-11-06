Cargando contenido

Selección Colombia 2025
Jue, 06/11/2025 - 10:53

Rival de Colombia confirmó sus convocados para el amistoso

La selección de Oceanía confirmó los jugadores que viajarán para enfrentar a Colombia.

La selección Colombia se prepara para jugar sus dos partidos amistosos de esta fecha FIFA en los que enfrentará a Australia y a Nueva Zelanda en territorio estadounidense. Si bien son dos partidos relativamente fáciles para los dirigidos por Néstor Lorenzo, pueden servir para darle minutos a jugadores que quiera probar o para dar rotación y plantear bien como se quiere que llegue el equipo al Mundial

Nueva Zelanda ya anunció sus convocados

La selección de Oceanía ya anunció los que serán sus convocados para enfrentar a Colombia y a Ecuador en esta fecha, una selección que ya está clasificada al Mundial y que jugará su tercer certamen continental, con un juego directo y mucho portento físico intentarán superar a las dos selecciones sudamericanas.

Los neozelandeses no podrán contar con su máxima figura Chris Wood, el delantero del Nottingham Forrest está lesionado y se perderá los partidos con su selección, además llegan con nuevas caras como la de Tuiloma, Roux y la primera convocatoria para Sims. 

