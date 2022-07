Rivaldo: Lo que dijo de CR7, Cuadrado y la Selección Colombia Femenina

Selección Colombia Femenina

La Copa América ya solo tiene por delante dos jornadas de la fase de grupos, y Colombia, junto a Brasil, se perfilan como las favoritas de cada zona, lo cual fue ratificado por Rivaldo, ya que "me da la sensación de que Brasil y Colombia son los equipos más fuertes del torneo, por lo que no me sorprenderá verlos disputar la final".

Juan Guillermo Cuadrado

Al indagar sobre el deportista nacido en Necoclí (Antioquia), y las posibilidades que tendrá de ser protagonista en Juventus para la temporada que se avecina, asintió: "seguirá siendo una parte importante del equipo italiano como lo ha sido durante todos estos años porque es un gran jugador".

Asimismo, teniendo en cuenta los fichajes de Ángel Di María y de Paul Pogba, apuntó que "la Juventus tiene muchas posibilidades de volver a ser campeón de Italia y hacer una mejor campaña de Champions la próxima temporada".

Le puede interesar: [Video] Otra imprudencia en el Tour: perro se escapa y Nairo se salva de una catástrofe

Cristiano Ronaldo

Por último, dándole paso al fútbol internacional, habló de Cristiano Ronaldo tras la confirmación de que no llegará al PSG, y ante una supuesta 'sociedad' con Messi, dijo: "Creo que sería algo histórico verlos jugar juntos en el mismo club, pero viendo la actual plantilla del PSG me hago a la idea de que el club no necesita a Cristiano para luchar por la Champions, además sería un fichaje arriesgado para el club francés".