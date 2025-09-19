Rivales del Real Madrid de Linda Caicedo para la Champions 2025-26

Este viernes 19 de septiembre tuvo lugar el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League Femenina 2025-26, torneo que adoptó el formato del torneo masculino, aboliendo la ronda de grupos. Real Madrid tiene un calendario 'favorable'.

Formato de la Champions League Femenina

El nuevo formato de la Champions League Femenina pone a 18 equipos en la fase liga, donde cada uno disputará seis partidos (tres de local y tres de visitante antes diferentes rivales); los cuatro mejor ubicados al término de esta ronda avanzarán directamente a cuartos de final, mientras que los ubicados entre el quinto y duodécimo lugar disputarán 'playoffs'; ya en la ronda de ocho, los ganadores de cada llave a ida y vuelta jugarán semifinales, y los vencedores de esta instancia irán a la final en Ullevaal Stadion, en Oslo, Noruega.

Entendido esto, es importante revisar los rivales de Real Madrid, que cuenta con la colombiana Linda Caicedo, quien espera consolidarse en el plano europeo y hacer que su club pelee su primer título de Champions.