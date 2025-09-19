Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 08:48
Rivales del Real Madrid de Linda Caicedo para la Champions 2025-26
Las Merengues se ubicaron en el bombo 2 del sorteo del torneo continental.
Este viernes 19 de septiembre tuvo lugar el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League Femenina 2025-26, torneo que adoptó el formato del torneo masculino, aboliendo la ronda de grupos. Real Madrid tiene un calendario 'favorable'.
Formato de la Champions League Femenina
El nuevo formato de la Champions League Femenina pone a 18 equipos en la fase liga, donde cada uno disputará seis partidos (tres de local y tres de visitante antes diferentes rivales); los cuatro mejor ubicados al término de esta ronda avanzarán directamente a cuartos de final, mientras que los ubicados entre el quinto y duodécimo lugar disputarán 'playoffs'; ya en la ronda de ocho, los ganadores de cada llave a ida y vuelta jugarán semifinales, y los vencedores de esta instancia irán a la final en Ullevaal Stadion, en Oslo, Noruega.
Entendido esto, es importante revisar los rivales de Real Madrid, que cuenta con la colombiana Linda Caicedo, quien espera consolidarse en el plano europeo y hacer que su club pelee su primer título de Champions.
El cuadro Merengue hizo parte del bombo 2 del sorteo, y en la fase liga se enfrentará con dos equipos de esa zona, otro dos del bombo 1 y dos del 3. Aún no hay fechas definidas, pero sí unas semanas demarcadas para su disputa.
Rivales de Real Madrid en la Champions League Femenina 2025-26
En la fase liga, Real Madrid se enfrentará con Wolfsburgo (L), Arsenal (V), Roma (L), París Saint-Germain (V), París FC (L) y Twente (V). Los dos primeros corresponden al bombo 1, los dos siguientes al 2 y los dos últimos al 3.
L= Local - V= Visitante.
Fechas de la Champions League Femenina 2025-26
La primera fecha de la Liga de Campeones Femenina se disputará entre el 7 y 8 de octubre, la segunda entre el 15 y 16, la tercera irá del 11 al 12 de noviembre, la cuarta el 19 y 20, la quinta el 9 y 10 de diciembre, y la sexta el 17 de ese mes.
Se estima que para avanzar directamente a los cuartos de final de la Champions League Femenina sean necesarios doce o trece puntos, mientras que para meterse en zona de repechaje unas nueve unidades.
📝✨ ¡Nuestras rivales en la @UWCL!— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) September 19, 2025
⚽ @adidasfootball pic.twitter.com/05aBfFEj95
Fuente
Antena 2