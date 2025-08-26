River Plate decepciona en Argentina con los 3 colombianos en cancha

En el marco de la fecha 6 de la Primera División de Argentina, Lanús se encargó de recibir a River Plate con la ilusión de sumar de a tres puntos para reponerse en el tabla de posiciones, pero a duras penas logró rescatar una unidad sobre el minuto 90+5.

El equipo comandado por Marcelo Gallardo y con Borja, Quintero y Castaño dentro del terreno de juego, dejaron escapar la victoria que habían obtenido de manera parcial con una anotación de Montiel, pero aún así siguen invictos en la competencia sin conocer la derrota.

Los colombianos en River Plate no pudo con Lanús en la Primera División de Argentina

River había iniciado el encuentro con una alineación alternativa, preservando a varios titulares pensando en el compromiso copero que se avecinaba. El rendimiento en el primer tiempo fue discreto para ambos, con pocas ocasiones claras. River tuvo opciones con Borja al inicio del partido y luego por medio de Maxi Salas, que ingresó en el entretiempo, pero no logró definir con contundencia.

River Plate abrió el marcador a los 76 minutos del segundo tiempo. El gol llegó tras un preciso centro de Juanfer Quintero que Giuliano Galoppo logró bajar dentro del área granate, permitiendo que Gonzalo Montiel definiera de primera y pusiera el 1-0 para La Banda.

