River Plate decepciona en Argentina con los 3 colombianos en cancha
River Plate no pudo mantener la ventaja ante Lanús y dejó escapar la victoria con los colombianos en cancha.
En el marco de la fecha 6 de la Primera División de Argentina, Lanús se encargó de recibir a River Plate con la ilusión de sumar de a tres puntos para reponerse en el tabla de posiciones, pero a duras penas logró rescatar una unidad sobre el minuto 90+5.
El equipo comandado por Marcelo Gallardo y con Borja, Quintero y Castaño dentro del terreno de juego, dejaron escapar la victoria que habían obtenido de manera parcial con una anotación de Montiel, pero aún así siguen invictos en la competencia sin conocer la derrota.
Los colombianos en River Plate no pudo con Lanús en la Primera División de Argentina
River había iniciado el encuentro con una alineación alternativa, preservando a varios titulares pensando en el compromiso copero que se avecinaba. El rendimiento en el primer tiempo fue discreto para ambos, con pocas ocasiones claras. River tuvo opciones con Borja al inicio del partido y luego por medio de Maxi Salas, que ingresó en el entretiempo, pero no logró definir con contundencia.
River Plate abrió el marcador a los 76 minutos del segundo tiempo. El gol llegó tras un preciso centro de Juanfer Quintero que Giuliano Galoppo logró bajar dentro del área granate, permitiendo que Gonzalo Montiel definiera de primera y pusiera el 1-0 para La Banda.
Por el lado de Juan Fernando Quintero, no fue titular, pero ingresó en el segundo tiempo, reemplazando a algunos suplentes para darle mayor creatividad al ataque de River. Fue clave en la generación ofensiva: una de sus mejores acciones fue un centro peligroso, que exigió notablemente al arquero Losada y generó tensión en el área rival.
Mientras que por el lado de Kevin Castaño recuperó la titular y jugó los 90 minutos reglamentarios ubicándose como contención junto a Galoppo en un doble pivote. En análisis post partido, recibió una “buena calificación”, lo que indica una actuación sólida, aunque no particularmente sobresaliente.
Borja, Quintero y Castaño podrían jugar las últimas fechas de la eliminatoria con Colombia
La Selección Colombia afrontará sus dos últimos compromisos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en el mes de septiembre de 2025. El primero será el miércoles 4 de septiembre, cuando reciba a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla a las 6:30 de la tarde. Posteriormente, cerrará su participación el lunes 9 de septiembre, visitando a Venezuela en la ciudad de Maturín, también a las 6:30 de la tarde. Estos partidos serán decisivos para definir la posición final de la Tricolor en la tabla y su clasificación directa o vía repechaje al certamen mundialista.
