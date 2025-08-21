River Plate Vs Libertad EN VIVO 21 de agosto: cómo ver Copa Libertadores

Se aproxima el cierre de los octavos de final de la Copa Libertadores en donde dos de los protagonistas serán River Plate vs Libertad, dos escuadras que llegan con la necesidad de sacar diferencia en el marcador global desde el partido de ida para no poner en riesgo su clasificación a los cuartos de final.

La escuadra de Argentina tendrá la oportunidad de auspiciar como local en esta instancia y llega con un presente bastante bueno, ya que es primero del Grupo B de la liga local con 11 unidades, sin haber caído en ningún compromiso.

Mientras que el equipo dirigido por Sergio Aquino no la pasa tan bien, pues en el torneo de clausura de Paraguay está en la sexta casilla con 12 unidades obtenidas en tres victorias, tres empates y dos derrotas.

Siga River Plate vs Libertad EN VIVO el 21 de agosto: hora y canal para ver Copa Libertadores

El compromiso entre River Plate vs Libertad se jugará en el Estadio Monumental a partir de las 19:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Copa Libertadores, se podrá ver a través de ESPN, Fox Sports 2 y Disney +. Además también podrá seguirlo por Antena 2.