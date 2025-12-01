River por un bombazo: No brilló en Inglaterra y llegaría a Argentina

¿Delantero uruguayo en River Plate?

Según informa distintos medios desde Argentina Darwin Núñez habría sido ofrecido a River Plate y desde la administración del conjunto millonario estarían analizando la posibilidad, un delantero que no logró brillar en Inglaterra y que ahora estaría buscando volver a América buscando recuperar su mejor nivel para poder llegar de la mejor manera al Mundial 2026.

Darwin Núñez en este momento juega en Arabia en el Al Hilal, el que seguramente es el mejor equipo de la liga, pero el uruguayo no se ha sentido cómodo en ese futbol, es por eso que le estarían buscando una salida y viendo las opciones un regreso a América a uno de los equipos más grandes del continente no está mal vista por su entorno.

El jugador surgido de Peñarol ha movido una cantidad realmente grande en traspasos, lo que podría complicar la transferencia, pero se habla de que llegaría cedido al equipo argentino.