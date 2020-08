River rechazó la primera oferta por Quintero, pero no le cierra las puertas

Tras llegar algunos días más tarde que el resto de sus compañeros a Argentina, Juan Fernando Quintero afronta una cuarentena obligatoria que no le ha permitido trabajar a la par del plante de River, que desde el lunes se presentó en Ezeiza e inició las prácticas de cara a los retos de la temporada, en donde lo primero que se reanudará serán las competencias internacionales y el cuadro millonario quiere seguir protagonista.

Lea también: Jhon Córdoba prefiere no adelantarse y no habla de equipos diferentes a Colonia

Sin embargo, en medio de esta situación, el futbolista colombiano recibió una interesante oferta por parte del Shenzhen Kaisa, club donde milita actualmente su compatriota Harold Preciado, que "puso sobre la mesa" una cifra cercana a los diez millones de dólares, de los cuales River Plate recibiría siete libres, dinero que no caería nada mal a la institución argentina, reconociendo las deudas y necesidades que tiene respecto a otros fichajes.

Pese a ello, las primeras informaciones indican que River no habría aceptado esta oferta, pues quiere un mínimo de diez millones de dólares libres y, aunque las necesidades son grandes y el mercado no se mueve, pidió al equipo asiático que aumente su oferta sin cerrarle la puerta a la salida del futbolista colombiano, quien actualmente es suplente, no pudo mostrar su mejor rendimiento tras la lesión y sumó a esto su tardía llegada, proveniente de Colombia.

Le puede interesar: Óscar Pareja quiere hacer historia con Orlando City en la MLS

Quintero, quien el jueves se tiene que presentar a las prácticas, habría conversado con Marcelo Gallardo, entrenador de la institución de Núñez para manifestarle su deseo de partir y la idea habría sido aceptada, según confirmó el canal 'TNT Sports'. Pese a ello, resta ver si el equipo chino está listo para poner más dinero sobre la mesa y cómo termina esta historia con uno de los jugadores más queridos por la afición, pero que ahora no encuentra su mejor rendimiento.