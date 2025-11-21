Actualizado:
Vie, 21/11/2025 - 09:13
River ve a Castaño como clave más allá de las críticas: Lo necesitan
Kevin Castaño ha dejado dudas con River, sin embargo Gallardo todavía lo ve como fundamental.
Kevin Castaño sigue siendo una pieza clave en River Plate. Pese a las dudas que han surgido por su rendimiento en los últimos partidos, Marcelo Gallardo mantiene plena confianza en el mediocampista colombiano y todo indica que lo sostendrá como titular para el duelo decisivo frente a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura.
El volante regresó este jueves a los entrenamientos del club argentino luego de cumplir con la Selección Colombia en la fecha FIFA de noviembre en la que fue suplente ante Nueva Zelanda y no sumó minutos frente a Australia.
Gallardo lo respalda en medio de la crisis
River atraviesa un momento deportivo complicado. Apenas dos victorias en sus últimos 12 compromisos reflejan la irregularidad del equipo en Liga, Copa Argentina y Copa Libertadores. Por eso, la visita a Racing el próximo lunes 24 de noviembre es vista como un partido clave para retomar el rumbo y para seguir soñando con torneo internacional para el próximo año.
Con la recuperación de jugadores como Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, Gallardo tendrá más variantes, pero su idea en el mediocampo no cambiaría demasiado, Castaño seguiría siendo parte del once inicial. El entrenador valora su lectura táctica, capacidad defensiva y orden, más allá de las críticas externas por su nivel reciente.
Confianza plena para un duelo decisivo
El colombiano es considerado un jugador esencial para equilibrar al equipo y sostener la presión alta que pretende el técnico. Por eso, salvo contratiempo físico, Castaño estaría desde el arranque ante La Academia. De hecho, la prensa argentina señala que el cuerpo técnico lo ve en condiciones óptimas tras su paso por la Selección.
Habrá que esperar cómo evolucionan los futbolistas que trabajaron de manera diferenciada esta semana y si reciben el alta médica antes del partido. Pero todo apunta a que, en un partido que puede marcar el rumbo del semestre, Gallardo volverá a confiar en Kevin Castaño como socio principal en la mitad del campo.
Fuente
Antena 2