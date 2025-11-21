River ve a Castaño como clave más allá de las críticas: Lo necesitan

Gallardo lo respalda en medio de la crisis

River atraviesa un momento deportivo complicado. Apenas dos victorias en sus últimos 12 compromisos reflejan la irregularidad del equipo en Liga, Copa Argentina y Copa Libertadores. Por eso, la visita a Racing el próximo lunes 24 de noviembre es vista como un partido clave para retomar el rumbo y para seguir soñando con torneo internacional para el próximo año.

Con la recuperación de jugadores como Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, Gallardo tendrá más variantes, pero su idea en el mediocampo no cambiaría demasiado, Castaño seguiría siendo parte del once inicial. El entrenador valora su lectura táctica, capacidad defensiva y orden, más allá de las críticas externas por su nivel reciente.

Confianza plena para un duelo decisivo

El colombiano es considerado un jugador esencial para equilibrar al equipo y sostener la presión alta que pretende el técnico. Por eso, salvo contratiempo físico, Castaño estaría desde el arranque ante La Academia. De hecho, la prensa argentina señala que el cuerpo técnico lo ve en condiciones óptimas tras su paso por la Selección.