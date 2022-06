El delantero polaco Robert Lewandowski reiteró su deseo de abandonar el Bayern Múnich pero agregó que no quiere forzar nada y que de lo que se trata es de buscar la mejor solución para todos.

"Tengo todavía un año de contrato, por eso he pedido al club el visto bueno para un traspaso. Creo que en la situación actual es la mejor solución sobre todo porque el club todavía puede recibir dinero la transferencia", dijo Lewandowski en declaraciones al diario "Bild".

Lea también: La esposa de David Ospina 'no cree en nadie' y presume su cuerpo en redes

"No quiero forzar nada, no se trata de eso. Se trata de buscar la mejor solución. Hay que enfriar las emociones, quiero hablar con tranquilidad y no a través de los medios", agregó.

Lewandowski señaló que no quería una escalada, que tenía un gran respeto por el Bayern y que el club y Múnich se habían convertido para él en una segunda patria.

"Espero que los seguidores algún día me entiendan", pidió.

Le puede interesar: Deportes Tolima a la final: El pijao derrotó a Envigado y disputará el título ante Nacional

Las declaraciones de Lewandowski estuvieron precedidas por una conversación telefónica con el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic después de que Lewandowski reiterase en una entrevista su deseo de marcharse del Bayern.

Salihamdizic informó a los medios de la conversación -según él fue Lewandowski quien hizo la llamada- en la que le había reiterado la postura del club según la cual el jugador debe cumplir su contrato, lo que ha sido expresado públicamente tanto por él como por el presidente Herbert Hainer y el presidente del Consejo Directivo Oliver Kahn.