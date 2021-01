Roberto Martínez: "Rodallega es un goleador al que no se le apreció en Colombia"

Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, se refirió al fútbol colombiano, a Reinaldo Rueda como nuevo técnico de la selección 'tricolor', y de paso mencionó de forma especial a un jugador que lo llena de gratos recuerdos.

Y es que para el entrenador español, el primer futbolista que se le viene a la mente cuando le hablan de jugadores colombianos, no es otro que Hubo Rodallega, con el cual compartió camerino a lo largo de varias temporadas en la Premier League. “Siempre que hablamos de fútbol colombiano se me sale una gran sonrisa. Tuve una hazaña preciosa con él (Rodallega), es un goleador espectacular al que no se le apreció en Colombia lo que hizo en Europa”, dijo el seleccionador.

Y es que todo sucedió en el año 2009 cuando el colombiano llegó en el primer semestre como refuerzo del Wigan, proveniente del Necaxa del fútbol mexicano; precisamente Martínez arribó al equipo y por ende, logró dirigir al colombiano en el segundo semestre.

"Cada equipo tiene jugadores que se ganan el respeto dentro del grupo y que cuando están afuera son extrañados. Hugo es ese tipo de jugador para nosotros", sostuvo el español en unas declaraciones al diario Daily Express hace un tiempo.

A pesar de que Rodallega no ganó ningún título con Wigan, una anotación suya en mayo del 2011 logró salvar al Wigan del descenso a la segunda división del fútbol inglés.

Cabe señalar que el propio Rodallega había hablado de Roberto Martínez y la enseñanza que le dejó: “Roberto nunca estuvo en duda, siempre mostró una gran capacidad para manejar un grupo y entablar relación con cada uno de los jugadores, tanto adentro como afuera de la cancha. Es un hombre muy inteligente, que fue futbolista y sabe ponerse en el lugar del jugador”, le dijo en su momento a AS.