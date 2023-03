Rodallega desenmascara la controversia: su verdad tras la polémica frase "yo soy mejor que Messi"

Han pasado 18 años y sigue haciendo ruido la polémica frase que -aseguraban- dijo Hugo Rodallega en una entrevista, en la cual afirmaba que era mejor que Lionel Messi, con la diferencia que "él juega en Barcelona y yo en el Quindío".

Sin embargo, la presunta afirmación, la cual fue dada previo a un Colombia vs Argentina por el Sudamericano Sub 20 2005 -que se jugó en el Eje Cafetero (Pereira, Armenia y Manizales)- fue sacada de contexto, según Rodallega.

Pues en un diálogo del actual delantero de Independiente Santa Fe con ESPN, Rodallega aclaró el contexto en el cual se dio el malentendido, pues dijo que "fueron los mismos argentinos los que descontextualizaron la frase, ellos me estaban haciendo la entrevista".

Hugo Rodallega: la verdad detrás de la polémica frase sobre Lionel Messi

Y, según 'Hugol', cuando le preguntaron si era el mejor jugador de ese Sudamericano, la respuesta del atacante fue: "No el mejor del torneo, pero con Colombia vamos primeros y yo soy el goleador", lo cual fue el inicio para el malentendido.

Posteriormente a Rodallega le preguntaron si se consideraba mejor jugador que la figura de Argentina, lo cual fue respondido con un "no, yo soy el goleador del torneo pero no me creo mejor que Lionel Messi"; pese a ello, el colombiano comentó que al día siguiente los medios argentinos aseguraban que él dijo que era mejor que La Pulga.

"Lo que más me duele es que es en Colombia donde más se habla de eso", siguió el delantero, quien luego del torneo que realizó con la Tricolor, y en el cual finalizó goleador con once tantos, fue a Deportivo Cali y más tarde al Necaxa de México.

Aun así, Hugo Rodallega finalizó el diálogo apuntando: "Yo hablé con Messi en Holanda (Mundial sub 20 en 2005) y se aclaró todo... la gente, que siga hablando lo que quiera", teniendo en cuenta que es un rumor difícil de desmentir luego de casi dos décadas.