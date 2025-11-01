Rodallega le dio noticia clave a Sasnta Fe sobre su retiro profesional

Hugo Rodallega, pieza clave de Independiente Santa Fe, aseguró que su retiro no está cerca y que su mente sigue enfocada en los desafíos que se avecinan. Con serenidad y entusiasmo, el vallecaucano confirmó que seguirá vinculado al proyecto deportivo del club hasta 2026, generando un aire de ilusión entre los seguidores cardenales.

A sus 40 años, el delantero demostró que la edad no es un obstáculo para mantener la pasión intacta. Desde su llegada al cuadro bogotano en 2023, Rodallega se ha convertido en un símbolo dentro y fuera del campo. Su golazo de chilena ante Junior de Barranquilla reavivó el debate sobre su permanencia, pero el propio jugador despejó las dudas con un mensaje contundente: “Mi retiro está lejos”. Así, el artillero reafirmó que su objetivo es seguir compitiendo al máximo nivel y contribuir al crecimiento del equipo en los torneos venideros.

Detrás de su decisión hay un componente emocional. Rodallega reconoció que estuvo muy cerca de decir adiós en 2024, sin embargo, una frustración lo llevó a replantear su futuro: la final perdida ante Atlético Bucaramanga. “Si hubiese sido campeón, ahí me retiraba, pero no podía irme con esa espinita”, confesó. Ese deseo inconcluso lo impulsó a seguir, y el desenlace fue redondo: logró conquistar con Santa Fe la anhelada décima estrella, incluso marcando lesionado. Fue un cierre de año que cambió por completo sus planes.

Su contrato culmina a finales de 2025, pero tanto la directiva como la afición consideran que su experiencia es vital para los nuevos retos, especialmente en la Copa Libertadores. El presidente del club, Eduardo Méndez, dejó entrever que el jugador podría tener un papel dentro de la institución más allá de la cancha, consolidando su figura como referente histórico del conjunto capitalino.

El impacto de Rodallega trasciende las estadísticas. En el camerino es un guía para los más jóvenes, un ejemplo de disciplina y amor por la camiseta. Su entrega en la final del campeonato jugando con molestias físicas lo inmortalizó entre los hinchas. Además, su forma de comunicarse con el público y su visión de futuro lo proyectan como una voz autorizada en el fútbol nacional, capaz de inspirar tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Por ahora, el panorama se centra en definir si su vínculo contractual será extendido para el siguiente año. De concretarse, el atacante podría alternar su papel de goleador con uno más estratégico, asumiendo el rol de líder y mentor. Lo que está claro es que el fútbol todavía no lo suelta, y él tampoco parece dispuesto a despedirse.

La historia de Hugo Rodallega continúa escribiéndose con la misma pasión que lo llevó a convertirse en ídolo. Su decisión de seguir compitiendo no solo retrasa una despedida, sino que enciende nuevamente la llama de esperanza en los hinchas de Santa Fe, que ven en su capitán un ejemplo de entrega, orgullo y amor por el juego.