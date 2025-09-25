Rodallega tomó decisión tras la salida de Jorge Bava de Santa Fe

Independiente Santa Fe vuelve a ser protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano tras una enorme polémica que giró en torno al estratega, Jorge Bava, quien logró sacar al club campeón en el semestre de apertura, prometió continuar con el bicampeonato y la Copa BetPlay, pero al final se terminó marchando rumbo a al fútbol de Paraguay para jugar con Cerro Porteño.

El uruguayo dirigió su último partido en el encuentro de ida por la copa ante Independiente Medellín en un escenario que trajo grandes recuerdos por el título de la décima estrella, pero en donde también se sinceró con respecto a su salida del cuadro 'cardenal'. Frente a esta situación el capitán y referente del club, Hugo Rodallega, tomó la vocería y junto con ello también un par de decisiones para enviarle un parte de tranquilidad a la hinchada.

Santa Fe no le pudo dar mejores oportunidades a Jorge Bava

Cuando todo parecía estar bien y haber tomado un rumbo más estable para el entrenador y Santa Fe tras la rueda de prensa que llevó a cabo el presidente, Eduardo Méndez, en donde se encargó de "confirmar" que se quedaría y estaban incluso planeando un proyecto a futuro para la Copa Libertadores, los hinchas, jugadores y directivas recibieron un portazo por parte de Bava, ya que habría confirmado que se iría.

Desde Paraguay ya se venían confirmando varias versiones en donde incluso ya le ponían fecha de presentación y debut, pero fue hasta después de la victoria ante el 'poderoso de la montaña' que Jorge Bava confirmó la polémica situación que se venía viviendo. Ello llevó a que Hugo Rodallega no se pusiera la '10', sino que tomara el papel de líder y "director técnico" para contar lo que le espera al club de la mano de Francisco López mientras se toma una decisión con el nuevo banquillo técnico.